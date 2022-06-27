10:28 27.06.2022 (обновлено: 10:54 27.06.2022)
В Совфеде рассказали, зачем США заявили о дефолте России
Сенатор Климов: заявления о дефолте нужны для оправдания будущей кражи российских активов
Член Совета Федерации Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сочинённый США "дефолт РФ" не просто пропагандистский ход, он должен оправдать дальнейшую кражу российских активов, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Сочиненный Вашингтоном от имени их марионеток "дефолт России" не только пропагандистский ход империи лжи, приуроченный к сходке G7 в Баварии. Помимо антироссийского PR-эффекта данный мошеннический трюк должен, по мнению русофобов, оправдать последующую кражу российских активов", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам сенатора, это не значит, что из Москвы следует ограничиться лишь "очередным гневным обличением заморского финансово-политического жулья и их сообщников".
"Помимо прочего, такого рода деяния весьма напоминают уже описанные в статьях УК РФ, а у каждого преступления есть конкретные фамилии и адресаты", - подчеркнул Климов.
Сенатор уверен, что требуется всерьёз принудить виновных "полностью возместить не только наши материальные потери с процентами, но и моральные издержки". "Ответные меры РФ необязательно должны быть симметричными, главное, чтобы они были своевременными, справедливым и доходчивыми. При нынешней преступной игре без правил Вашингтона и Ко с Москвой последнее более чем важно", - заключил политик.
Американское агентство Блумберг утверждает, что в России в ночь на понедельник произошел "дефолт" - впервые с 1918 года.
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Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, при этом сделал это заранее, так как позднее министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Платежный агент - Национальный расчетный депозитарий - получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако, как уже писало агентство Блумберг, держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.
Агентство объясняет "дефолт" как раз тем, что в ночь на понедельник, 27 июня, эти сроки вышли. При этом Блумберг пишет, что "дефолт" пока носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".
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