https://ria.ru/20220627/defolt-1798311158.html

В Совфеде отреагировали на сообщения в иностранных СМИ о дефолте России

В Совфеде отреагировали на сообщения в иностранных СМИ о дефолте России - РИА Новости, 27.06.2022

В Совфеде отреагировали на сообщения в иностранных СМИ о дефолте России

Заявления о том, что в России якобы произошёл дефолт, являются ложью, Запад сам заморозил, а по сути, украл принадлежащие нашей стране средства в западных... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:16

2022-06-27T09:16

2022-06-27T09:25

экономика

владимир джабаров

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Заявления о том, что в России якобы произошёл дефолт, являются ложью, Запад сам заморозил, а по сути, украл принадлежащие нашей стране средства в западных банках, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Американское агентство Bloomberg утверждает, что в России в ночь на понедельник произошел "дефолт" - впервые с 1918 года."В западных банках заморозили (а по сути, украли) огромные деньги, принадлежащие нашей стране. Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы! Других слов нет!", - написал Джабаров в своём Telegram-канале.Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, при этом сделал это заранее, так как позднее министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Платежный агент - Национальный расчетный депозитарий - получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако, как уже писало агентство Блумберг, держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.Агентство объясняет "дефолт" как раз тем, что в ночь на понедельник, 27 июня, эти сроки вышли. При этом Блумберг пишет, что "дефолт" пока носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".

https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797987221.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир джабаров, россия, совет федерации рф