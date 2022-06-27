09:16 27.06.2022 (обновлено: 09:25 27.06.2022)
В Совфеде отреагировали на сообщения в иностранных СМИ о дефолте России
Сенатор Джабаров назвал сообщения в иностранных СМИ о дефолте России ложью
Член Совета Федерации Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Заявления о том, что в России якобы произошёл дефолт, являются ложью, Запад сам заморозил, а по сути, украл принадлежащие нашей стране средства в западных банках, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Американское агентство Bloomberg утверждает, что в России в ночь на понедельник произошел "дефолт" - впервые с 1918 года.
"В западных банках заморозили (а по сути, украли) огромные деньги, принадлежащие нашей стране. Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы! Других слов нет!", - написал Джабаров в своём Telegram-канале.
Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро, при этом сделал это заранее, так как позднее министерство финансов США ожидаемо отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Платежный агент - Национальный расчетный депозитарий - получил средства для выплаты дохода по еврооблигациям РФ с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. Однако, как уже писало агентство Блумберг, держатели так и не получили выплаты по ним, а месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов истекает.
Агентство объясняет "дефолт" как раз тем, что в ночь на понедельник, 27 июня, эти сроки вышли. При этом Блумберг пишет, что "дефолт" пока носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".