https://ria.ru/20220627/dagestan-1798539534.html
СК возбудил дело после конфликта с поножовщиной и перестрелкой в Дагестане
СК возбудил дело после конфликта с поножовщиной и перестрелкой в Дагестане - РИА Новости, 27.06.2022
СК возбудил дело после конфликта с поножовщиной и перестрелкой в Дагестане
СК в Дагестане завел дело после конфликта девяти мужчин, переросшего в поножовщину и перестрелку, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:57
2022-06-27T18:57
2022-06-27T18:57
происшествия
россия
ботлихский район
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 27 июн — РИА Новости. СК в Дагестане завел дело после конфликта девяти мужчин, переросшего в поножовщину и перестрелку, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.По информации правоохранителей, 27 июня примерно в 2.30 в селе Ботлих Ботлихского района девять мужчин устроили драку, переросшую в поножовщину и перестрелку. По предварительным данным, конфликт произошел из-за ссоры, случившейся ранее во время игры в футбол. Пятеро были госпитализированы с различными травмами, один из них из-за полученного проникающего ранения в область грудной клетки скончался."По факту убийства человека и покушения на убийство трех лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", — говорится в сообщении.По делу назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели, органу дознанию даны поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых.
https://ria.ru/20220624/stopkham-1797983212.html
https://ria.ru/20220621/draka-1797150340.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ботлихский район, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
СК возбудил дело после конфликта с поножовщиной и перестрелкой в Дагестане
СК возбудил дело после конфликта девяти мужчин с поножовщиной и перестрелкой в Дагестане