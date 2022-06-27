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СК возбудил дело после конфликта с поножовщиной и перестрелкой в Дагестане - РИА Новости, 27.06.2022
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СК возбудил дело после конфликта с поножовщиной и перестрелкой в Дагестане
СК возбудил дело после конфликта с поножовщиной и перестрелкой в Дагестане - РИА Новости, 27.06.2022
СК возбудил дело после конфликта с поножовщиной и перестрелкой в Дагестане
СК в Дагестане завел дело после конфликта девяти мужчин, переросшего в поножовщину и перестрелку, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:57
2022-06-27T18:57
происшествия
россия
ботлихский район
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 27 июн — РИА Новости. СК в Дагестане завел дело после конфликта девяти мужчин, переросшего в поножовщину и перестрелку, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.По информации правоохранителей, 27 июня примерно в 2.30 в селе Ботлих Ботлихского района девять мужчин устроили драку, переросшую в поножовщину и перестрелку. По предварительным данным, конфликт произошел из-за ссоры, случившейся ранее во время игры в футбол. Пятеро были госпитализированы с различными травмами, один из них из-за полученного проникающего ранения в область грудной клетки скончался."По факту убийства человека и покушения на убийство трех лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", — говорится в сообщении.По делу назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели, органу дознанию даны поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых.
https://ria.ru/20220624/stopkham-1797983212.html
https://ria.ru/20220621/draka-1797150340.html
россия
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происшествия, россия, ботлихский район, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
18:57 27.06.2022
 
СК возбудил дело после конфликта с поножовщиной и перестрелкой в Дагестане

СК возбудил дело после конфликта девяти мужчин с поножовщиной и перестрелкой в Дагестане

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАХАЧКАЛА, 27 июн — РИА Новости. СК в Дагестане завел дело после конфликта девяти мужчин, переросшего в поножовщину и перестрелку, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
По информации правоохранителей, 27 июня примерно в 2.30 в селе Ботлих Ботлихского района девять мужчин устроили драку, переросшую в поножовщину и перестрелку. По предварительным данным, конфликт произошел из-за ссоры, случившейся ранее во время игры в футбол. Пятеро были госпитализированы с различными травмами, один из них из-за полученного проникающего ранения в область грудной клетки скончался.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 19:31
Источник: в Москве на трех активистов "Стопхама" возбудили дело из-за драки
"По факту убийства человека и покушения на убийство трех лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", — говорится в сообщении.
По делу назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели, органу дознанию даны поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 19:46
В Подмосковье 13 человек доставили в полицию после драки со стрельбой
 
ПроисшествияРоссияБотлихский районРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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