https://ria.ru/20220627/briks-1798508277.html

В Кремле приветствовали желание Аргентины вступить в БРИКС

В Кремле приветствовали желание Аргентины вступить в БРИКС - РИА Новости, 27.06.2022

В Кремле приветствовали желание Аргентины вступить в БРИКС

Россия положительно смотрит на вопрос о расширении БРИКС, хотя понимает, что подходить к этому вопросу нужно аккуратно, заявил во время брифинга в понедельник... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:27

2022-06-27T17:27

2022-06-27T17:27

брикс

в мире

аргентина

россия

юрий ушаков

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия положительно смотрит на вопрос о расширении БРИКС, хотя понимает, что подходить к этому вопросу нужно аккуратно, заявил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя инициативу Аргентины стать членом объединения."Вы знаете, мы в принципе положительно смотрим на вопрос о возможном расширении этого объединения, хотя понимаем, что нужно к данной проблеме подходить очень и очень осторожно, аккуратно, и поэтому мы предлагаем в начале определить процедуры и требования к возможным кандидатам на подключение к БРИКС", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

аргентина

россия

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Кирилл Волков

брикс, в мире, аргентина, россия, юрий ушаков