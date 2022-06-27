https://ria.ru/20220627/briks-1798508277.html
В Кремле приветствовали желание Аргентины вступить в БРИКС
В Кремле приветствовали желание Аргентины вступить в БРИКС - РИА Новости, 27.06.2022
В Кремле приветствовали желание Аргентины вступить в БРИКС
Россия положительно смотрит на вопрос о расширении БРИКС, хотя понимает, что подходить к этому вопросу нужно аккуратно, заявил во время брифинга в понедельник... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:27
2022-06-27T17:27
2022-06-27T17:27
брикс
в мире
аргентина
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия положительно смотрит на вопрос о расширении БРИКС, хотя понимает, что подходить к этому вопросу нужно аккуратно, заявил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя инициативу Аргентины стать членом объединения."Вы знаете, мы в принципе положительно смотрим на вопрос о возможном расширении этого объединения, хотя понимаем, что нужно к данной проблеме подходить очень и очень осторожно, аккуратно, и поэтому мы предлагаем в начале определить процедуры и требования к возможным кандидатам на подключение к БРИКС", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, в мире, аргентина, россия, юрий ушаков
В Кремле приветствовали желание Аргентины вступить в БРИКС
Помощник Путина Ушаков: Россия положительно смотрит на вопрос о расширении БРИКС