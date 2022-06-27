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В Кремле приветствовали желание Аргентины вступить в БРИКС - РИА Новости, 27.06.2022
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В Кремле приветствовали желание Аргентины вступить в БРИКС
В Кремле приветствовали желание Аргентины вступить в БРИКС - РИА Новости, 27.06.2022
В Кремле приветствовали желание Аргентины вступить в БРИКС
Россия положительно смотрит на вопрос о расширении БРИКС, хотя понимает, что подходить к этому вопросу нужно аккуратно, заявил во время брифинга в понедельник... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:27
2022-06-27T17:27
брикс
в мире
аргентина
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия положительно смотрит на вопрос о расширении БРИКС, хотя понимает, что подходить к этому вопросу нужно аккуратно, заявил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя инициативу Аргентины стать членом объединения."Вы знаете, мы в принципе положительно смотрим на вопрос о возможном расширении этого объединения, хотя понимаем, что нужно к данной проблеме подходить очень и очень осторожно, аккуратно, и поэтому мы предлагаем в начале определить процедуры и требования к возможным кандидатам на подключение к БРИКС", - сказал Ушаков.
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брикс, в мире, аргентина, россия, юрий ушаков
17:27 27.06.2022
 
В Кремле приветствовали желание Аргентины вступить в БРИКС

Помощник Путина Ушаков: Россия положительно смотрит на вопрос о расширении БРИКС

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россия положительно смотрит на вопрос о расширении БРИКС, хотя понимает, что подходить к этому вопросу нужно аккуратно, заявил во время брифинга в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя инициативу Аргентины стать членом объединения.
"Вы знаете, мы в принципе положительно смотрим на вопрос о возможном расширении этого объединения, хотя понимаем, что нужно к данной проблеме подходить очень и очень осторожно, аккуратно, и поэтому мы предлагаем в начале определить процедуры и требования к возможным кандидатам на подключение к БРИКС", - сказал Ушаков.
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