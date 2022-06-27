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В Москве удовлетворены итогами саммита БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.06.2022
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В Москве удовлетворены итогами саммита БРИКС, заявил Ушаков
В Москве удовлетворены итогами саммита БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.06.2022
В Москве удовлетворены итогами саммита БРИКС, заявил Ушаков
Москва удовлетворена прошедшим 14-м саммитом БРИКС, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:03
2022-06-27T17:16
в мире
брикс
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москва удовлетворена прошедшим 14-м саммитом БРИКС, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Он напомнил, что в дискуссии расширенного формата помимо" пятерки" БРИКС участвовал ещё целый ряд государств."Важно отметить, что все страны, участвовавшие в этих саммитах, выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу, выступают за то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и различного рода политически мотивированных ограничений и санкций", - подчеркнул Ушаков.
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в мире, брикс, юрий ушаков, россия
17:03 27.06.2022 (обновлено: 17:16 27.06.2022)
 
В Москве удовлетворены итогами саммита БРИКС, заявил Ушаков

Помощник президента Ушаков: в Москве удовлетворены итогами четырнадцатого саммита БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москва удовлетворена прошедшим 14-м саммитом БРИКС, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"У нас очень большое удовлетворение вызвал состоявшийся 23-24 июня 14-й саммит БРИКС под китайским председательством, а также организованное китайской стороной мероприятие, которые называется БРИКС плюс", - сказал Ушаков журналистам.
Он напомнил, что в дискуссии расширенного формата помимо" пятерки" БРИКС участвовал ещё целый ряд государств.
"Важно отметить, что все страны, участвовавшие в этих саммитах, выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу, выступают за то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и различного рода политически мотивированных ограничений и санкций", - подчеркнул Ушаков.
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