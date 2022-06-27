https://ria.ru/20220627/briks-1798500793.html

В Москве удовлетворены итогами саммита БРИКС, заявил Ушаков

В Москве удовлетворены итогами саммита БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 27.06.2022

В Москве удовлетворены итогами саммита БРИКС, заявил Ушаков

Москва удовлетворена прошедшим 14-м саммитом БРИКС, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:03

2022-06-27T17:03

2022-06-27T17:16

в мире

брикс

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москва удовлетворена прошедшим 14-м саммитом БРИКС, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Он напомнил, что в дискуссии расширенного формата помимо" пятерки" БРИКС участвовал ещё целый ряд государств."Важно отметить, что все страны, участвовавшие в этих саммитах, выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу, выступают за то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и различного рода политически мотивированных ограничений и санкций", - подчеркнул Ушаков.

https://ria.ru/20220627/briks-1798446964.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, брикс, юрий ушаков, россия