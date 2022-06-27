https://ria.ru/20220627/briks-1798446964.html

Эксперт предрек расширение БРИКС за счет крупнейших мировых экономик

Эксперт предрек расширение БРИКС за счет крупнейших мировых экономик - РИА Новости, 27.06.2022

Эксперт предрек расширение БРИКС за счет крупнейших мировых экономик

БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) подошел к расширению состава участников, ряд стран высказали свое желание присоединиться к объединению, что... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:47

2022-06-27T14:47

2022-06-27T17:24

китай

брикс

в мире

казахстан

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) подошел к расширению состава участников, ряд стран высказали свое желание присоединиться к объединению, что демонстрирует их интерес к данному формату, заявил и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев."БРИКС вплотную подошел к расширению. К вопросу о расширении БРИКС подходили и раньше, очень много эту точку зрения лоббировал Китай, в данном случае сегодня мы имеем ситуацию, когда расширение БРИКС кажется вполне логичным шагом, по-видимому, для всех участников объединения", - сказал эксперт в рамках круглого стола, организованного на площадке МИА "Россия Сегодня" по итогам 14-го саммита БРИКС, который прошел 23-24 июня.Он обратил внимание, что уже имеется более расширенный формат саммита, так называемый "БРИКС+", к участию в котором присоединился ряд стран.По его словам, "это тоже, конечно, очень сильное изменение и очень серьезный рост для этого объединения, которое подчеркивает, что интерес к БРИКС на сегодняшний день сохраняется и развивается у очень многих государств мира".

https://ria.ru/20220626/briks-1798143604.html

китай

казахстан

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

китай, брикс, в мире, казахстан