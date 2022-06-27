https://ria.ru/20220627/briks-1798446964.html
Эксперт предрек расширение БРИКС за счет крупнейших мировых экономик
Эксперт предрек расширение БРИКС за счет крупнейших мировых экономик - РИА Новости, 27.06.2022
Эксперт предрек расширение БРИКС за счет крупнейших мировых экономик
БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) подошел к расширению состава участников, ряд стран высказали свое желание присоединиться к объединению, что... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:47
2022-06-27T14:47
2022-06-27T17:24
китай
брикс
в мире
казахстан
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) подошел к расширению состава участников, ряд стран высказали свое желание присоединиться к объединению, что демонстрирует их интерес к данному формату, заявил и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев."БРИКС вплотную подошел к расширению. К вопросу о расширении БРИКС подходили и раньше, очень много эту точку зрения лоббировал Китай, в данном случае сегодня мы имеем ситуацию, когда расширение БРИКС кажется вполне логичным шагом, по-видимому, для всех участников объединения", - сказал эксперт в рамках круглого стола, организованного на площадке МИА "Россия Сегодня" по итогам 14-го саммита БРИКС, который прошел 23-24 июня.Он обратил внимание, что уже имеется более расширенный формат саммита, так называемый "БРИКС+", к участию в котором присоединился ряд стран.По его словам, "это тоже, конечно, очень сильное изменение и очень серьезный рост для этого объединения, которое подчеркивает, что интерес к БРИКС на сегодняшний день сохраняется и развивается у очень многих государств мира".
https://ria.ru/20220626/briks-1798143604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, брикс, в мире, казахстан
14:47 27.06.2022 (обновлено: 17:24 27.06.2022)
Эксперт предрек расширение БРИКС за счет крупнейших мировых экономик
Бабаев: вопрос расширения состава участников БРИКС демонстрирует интерес к объединению
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) подошел к расширению состава участников, ряд стран высказали свое желание присоединиться к объединению, что демонстрирует их интерес к данному формату, заявил и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев.
"БРИКС
вплотную подошел к расширению. К вопросу о расширении БРИКС подходили и раньше, очень много эту точку зрения лоббировал Китай
, в данном случае сегодня мы имеем ситуацию, когда расширение БРИКС кажется вполне логичным шагом, по-видимому, для всех участников объединения", - сказал эксперт в рамках круглого стола, организованного на площадке МИА "Россия Сегодня" по итогам 14-го саммита БРИКС, который прошел 23-24 июня.
Он обратил внимание, что уже имеется более расширенный формат саммита, так называемый "БРИКС+", к участию в котором присоединился ряд стран.
"Следовательно, мы можем говорить о том, что где-то весьма вероятно в ближайший год или годы может произойти расширение БРИКС за счет крупнейших экономик Латинской Америки, возможно, Ближнего Востока, возможно, Юго-Восточной Азии, это могут быть и страны СНГ, в т.ч. Казахстан, президент которого тоже участвовал в расширенном заседании на саммите", - полагает Бабаев.
По его словам, "это тоже, конечно, очень сильное изменение и очень серьезный рост для этого объединения, которое подчеркивает, что интерес к БРИКС на сегодняшний день сохраняется и развивается у очень многих государств мира".