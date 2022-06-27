https://ria.ru/20220627/aviatsiya-1798345411.html

Мишустин подписал комплексную программу развития авиатранспорта

Мишустин подписал комплексную программу развития авиатранспорта - РИА Новости, 27.06.2022

Мишустин подписал комплексную программу развития авиатранспорта

Подписана комплексная программа развития авиатранспорта, курировать ее реализацию будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Юрий Борисов, сообщил РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:07

2022-06-27T11:07

2022-06-27T11:20

михаил мишустин

экономика

андрей белоусов

юрий борисов (вице-премьер)

авиация

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подписана комплексная программа развития авиатранспорта, курировать ее реализацию будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Юрий Борисов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению главы государства правительством подготовлена комплексная программа развития авиатранспорта на ближайшие 7 лет. Соответствующее распоряжение подписано", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин подчеркнул, что предстоит большая работа по созданию необходимой эффективной инфраструктуры в отрасли. "На ее реализацию за этот период планируем направить более 770 миллиардов рублей. Причем свыше 150 миллиардов из них поступят в отрасль уже до конца текущего года на обеспечение авиаперевозок. Курировать выполнение комплексной программы будет Андрей Рэмович Белоусов, а в части авиастроения – Юрий Иванович Борисов", - сказал премьер.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, экономика, андрей белоусов, юрий борисов (вице-премьер), авиация