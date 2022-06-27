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Мишустин подписал комплексную программу развития авиатранспорта - РИА Новости, 27.06.2022
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Мишустин подписал комплексную программу развития авиатранспорта
Мишустин подписал комплексную программу развития авиатранспорта - РИА Новости, 27.06.2022
Мишустин подписал комплексную программу развития авиатранспорта
Подписана комплексная программа развития авиатранспорта, курировать ее реализацию будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Юрий Борисов, сообщил РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:07
2022-06-27T11:20
михаил мишустин
экономика
андрей белоусов
юрий борисов (вице-премьер)
авиация
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подписана комплексная программа развития авиатранспорта, курировать ее реализацию будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Юрий Борисов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению главы государства правительством подготовлена комплексная программа развития авиатранспорта на ближайшие 7 лет. Соответствующее распоряжение подписано", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин подчеркнул, что предстоит большая работа по созданию необходимой эффективной инфраструктуры в отрасли. "На ее реализацию за этот период планируем направить более 770 миллиардов рублей. Причем свыше 150 миллиардов из них поступят в отрасль уже до конца текущего года на обеспечение авиаперевозок. Курировать выполнение комплексной программы будет Андрей Рэмович Белоусов, а в части авиастроения – Юрий Иванович Борисов", - сказал премьер.
РИА Новости
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михаил мишустин, экономика, андрей белоусов, юрий борисов (вице-премьер), авиация
11:07 27.06.2022 (обновлено: 11:20 27.06.2022)
 
Мишустин подписал комплексную программу развития авиатранспорта

Мишустин поручил Белоусову и Борисову курировать новую программу развития авиатранспорта

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подписана комплексная программа развития авиатранспорта, курировать ее реализацию будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Юрий Борисов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению главы государства правительством подготовлена комплексная программа развития авиатранспорта на ближайшие 7 лет. Соответствующее распоряжение подписано", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин подчеркнул, что предстоит большая работа по созданию необходимой эффективной инфраструктуры в отрасли. "На ее реализацию за этот период планируем направить более 770 миллиардов рублей. Причем свыше 150 миллиардов из них поступят в отрасль уже до конца текущего года на обеспечение авиаперевозок. Курировать выполнение комплексной программы будет Андрей Рэмович Белоусов, а в части авиастроения – Юрий Иванович Борисов", - сказал премьер.
Взлет вопреки санкциям: испытания МС-21-310 с российским двигателем
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

Несмотря на санкционное давление, программа МС-21 последовательно движется вперед.

Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14
1 из 10

Несмотря на санкционное давление, программа МС-21 последовательно движется вперед.

© РИА Новости / Нина Падалко
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© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

После отказа Airbus и Boeing поставлять продукцию в Россию ситуация не стала для страны "смертельной", хотя трудностей в работе избежать не удалось.

Техник возле двигателя ПД-14 авиалайнера МС-21-310 на территории Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском
2 из 10

После отказа Airbus и Boeing поставлять продукцию в Россию ситуация не стала для страны "смертельной", хотя трудностей в работе избежать не удалось.

© РИА Новости / Нина Падалко
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© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

"Да, сейчас для нас сложная ситуация. Но мы с ней справимся. Это большое окно возможностей для нас", — отметил гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 в ангаре перед началом испытаний на территории Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском
3 из 10

"Да, сейчас для нас сложная ситуация. Но мы с ней справимся. Это большое окно возможностей для нас", — отметил гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

"Ростех" планирует выпустить более 110 самолетов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 году и около 500 к 2030 году.

Приборы в кабине авиалайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14 на территории Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском
4 из 10

"Ростех" планирует выпустить более 110 самолетов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 году и около 500 к 2030 году.

© РИА Новости / Нина Падалко
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© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

Первые серийные самолеты МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 планируют передать заказчикам в 2024 году.

Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 в ангаре перед началом испытаний на территории Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском
5 из 10

Первые серийные самолеты МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 планируют передать заказчикам в 2024 году.

© РИА Новости / Нина Падалко
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© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

"Аэрофлот" намерен заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов, при этом большая часть заказа придется на лайнеры последнего поколения Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

Техник возле двигателя ПД-14 авиалайнера МС-21-310 на территории Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском
6 из 10

"Аэрофлот" намерен заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов, при этом большая часть заказа придется на лайнеры последнего поколения Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

© РИА Новости / Нина Падалко
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© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

МС-21-300/310 — новейший российский среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

Техник возле авиалайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14 на взлетно-посадочной полосе перед началом испытаний самолета в Жуковском
7 из 10

МС-21-300/310 — новейший российский среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

© РИА Новости / Нина Падалко
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© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

Сейчас МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, проходит летные испытания.

Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 в ангаре перед началом испытаний на территории Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском
8 из 10

Сейчас МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, проходит летные испытания.

© РИА Новости / Нина Падалко
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© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

Испытания весьма интенсивны: самолет выполняет до четырех полетов в неделю.

Техники возле авиалайнера МС-21-310 с двигателем ПД-14 на взлетно-посадочной полосе перед началом испытаний самолета в Жуковском
9 из 10

Испытания весьма интенсивны: самолет выполняет до четырех полетов в неделю.

© РИА Новости / Нина Падалко
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© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанк

В то же время идет процесс замещения импортных агрегатов и компонентов МС-21 отечественными. По словам вице-премьера Юрия Борисова, эта работа началась еще до введения санкций, а сейчас ее темпы наращиваются.

Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 во время испытаний
10 из 10

В то же время идет процесс замещения импортных агрегатов и компонентов МС-21 отечественными. По словам вице-премьера Юрия Борисова, эта работа началась еще до введения санкций, а сейчас ее темпы наращиваются.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
1 из 10

Несмотря на санкционное давление, программа МС-21 последовательно движется вперед.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
2 из 10

После отказа Airbus и Boeing поставлять продукцию в Россию ситуация не стала для страны "смертельной", хотя трудностей в работе избежать не удалось.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Да, сейчас для нас сложная ситуация. Но мы с ней справимся. Это большое окно возможностей для нас", — отметил гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
4 из 10

"Ростех" планирует выпустить более 110 самолетов МС-21, Ту-214 и Ил-114 к 2025 году и около 500 к 2030 году.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Первые серийные самолеты МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 планируют передать заказчикам в 2024 году.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
6 из 10

"Аэрофлот" намерен заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов, при этом большая часть заказа придется на лайнеры последнего поколения Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
7 из 10

МС-21-300/310 — новейший российский среднемагистральный самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
8 из 10

Сейчас МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14, проходит летные испытания.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
9 из 10

Испытания весьма интенсивны: самолет выполняет до четырех полетов в неделю.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
10 из 10

В то же время идет процесс замещения импортных агрегатов и компонентов МС-21 отечественными. По словам вице-премьера Юрия Борисова, эта работа началась еще до введения санкций, а сейчас ее темпы наращиваются.

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
 
Михаил МишустинЭкономикаАндрей БелоусовЮрий Борисов (вице-премьер)Авиация
 
 
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