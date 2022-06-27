https://ria.ru/20220627/armstrong-1798514792.html

Лидер Green Day откажется от гражданства США

Лидер Green Day откажется от гражданства США - РИА Новости, 27.06.2022

Лидер Green Day откажется от гражданства США

Лидер группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил о намерении отказаться от гражданства США после решения Верховного суда о запрете абортов, сообщает CNN. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:15

2022-06-27T18:15

2022-06-27T18:15

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Лидер группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил о намерении отказаться от гражданства США после решения Верховного суда о запрете абортов, сообщает CNN.Музыкант также выразил разочарование в связи с текущей ситуацией в Соединенных Штатах.Ряд американских артистов за последние дни подвергли резкой критике запрет абортов. В частности, против этого высказались Билли Айлиш, Кендрик Ламар и Оливия Родриго.Верховный суд 24 июня пересмотрел прецедентное дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, позволив американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.Решение суда раскритиковал президент США Джо Байден, к которому присоединились другие политики и лидеры общественного мнения в стране. В американских городах, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, прошли многотысячные акции протеста, на которых полиция задержала десятки человек.

https://ria.ru/20220625/protesty-1798104358.html

https://ria.ru/20220625/tramp-1798033231.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

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