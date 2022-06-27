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Лидер Green Day откажется от гражданства США - РИА Новости, 27.06.2022
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Лидер Green Day откажется от гражданства США
Лидер Green Day откажется от гражданства США - РИА Новости, 27.06.2022
Лидер Green Day откажется от гражданства США
Лидер группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил о намерении отказаться от гражданства США после решения Верховного суда о запрете абортов, сообщает CNN. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:15
2022-06-27T18:15
шоубиз
знаменитости
green day
шоу-бизнес
билли айлиш
кендрик ламар
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Лидер группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил о намерении отказаться от гражданства США после решения Верховного суда о запрете абортов, сообщает CNN.Музыкант также выразил разочарование в связи с текущей ситуацией в Соединенных Штатах.Ряд американских артистов за последние дни подвергли резкой критике запрет абортов. В частности, против этого высказались Билли Айлиш, Кендрик Ламар и Оливия Родриго.Верховный суд 24 июня пересмотрел прецедентное дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, позволив американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу.Решение суда раскритиковал президент США Джо Байден, к которому присоединились другие политики и лидеры общественного мнения в стране. В американских городах, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, прошли многотысячные акции протеста, на которых полиция задержала десятки человек.
https://ria.ru/20220625/protesty-1798104358.html
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знаменитости, green day, шоу-бизнес, билли айлиш, кендрик ламар, джо байден, сша, верховный суд сша, гражданство
18:15 27.06.2022
 
Лидер Green Day откажется от гражданства США

Билли Джо Армстронг откажется от гражданства США из-за решения Верховного суда по абортам

© AFP 2022 / Getty Images / Theo WargoМузыкант Билли Джо Армстронг из группы Green Day
Музыкант Билли Джо Армстронг из группы Green Day - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Theo Wargo
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Лидер группы Green Day Билли Джо Армстронг заявил о намерении отказаться от гражданства США после решения Верховного суда о запрете абортов, сообщает CNN.

"Я отказываюсь от своего гражданства (США) и переезжаю сюда", – заявил Армстронг в ходе выступления в Лондоне.

Музыкант также выразил разочарование в связи с текущей ситуацией в Соединенных Штатах.
Ряд американских артистов за последние дни подвергли резкой критике запрет абортов. В частности, против этого высказались Билли Айлиш, Кендрик Ламар и Оливия Родриго.
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Решение суда раскритиковал президент США Джо Байден, к которому присоединились другие политики и лидеры общественного мнения в стране. В американских городах, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, прошли многотысячные акции протеста, на которых полиция задержала десятки человек.
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ШоубизЗнаменитостиGreen DayШоу-бизнесБилли АйлишКендрик ЛамарДжо БайденСШАВерховный суд СШАГражданство
 
 
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