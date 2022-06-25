https://ria.ru/20220625/protesty-1798031817.html
У отменившего гарантии права на аборт Верховного суда США идут протесты
У отменившего гарантии права на аборт Верховного суда США идут протесты - РИА Новости, 25.06.2022
У отменившего гарантии права на аборт Верховного суда США идут протесты
Несколько сот человек протестуют у Верховного суда США, который отменил в пятницу конституционные гарантии права на аборт. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T03:41
2022-06-25T03:41
2022-06-25T03:41
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Несколько сот человек протестуют у Верховного суда США, который отменил в пятницу конституционные гарантии права на аборт.На улице, разделяющей здания Верховного суда и Капитолия в центре американской столицы, собрались как сторонники репродуктивных свобод, так и их оппоненты, которые в явном меньшинстве.Конфликты не выходят за рамки словесных перепалок и, когда возникает угроза физического насилия, то разнимаются полицейскими.Протестующие пришли с лозунгами: "Мое тело - мой выбор", "Долой Верховный суд", "Я женщина и хочу не меньше прав, чем пистолет" и даже "Я люблю аборт".Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.
https://ria.ru/20220625/nyu-york-1798030501.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
У отменившего гарантии права на аборт Верховного суда США идут протесты
У отменившего гарантии права на аборт Верховного суда США протестуют несколько сот человек
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Несколько сот человек протестуют у Верховного суда США, который отменил в пятницу конституционные гарантии права на аборт.
На улице, разделяющей здания Верховного суда и Капитолия в центре американской столицы, собрались как сторонники репродуктивных свобод, так и их оппоненты, которые в явном меньшинстве.
Конфликты не выходят за рамки словесных перепалок и, когда возникает угроза физического насилия, то разнимаются полицейскими.
Протестующие пришли с лозунгами: "Мое тело - мой выбор", "Долой Верховный суд", "Я женщина и хочу не меньше прав, чем пистолет" и даже "Я люблю аборт".
Контролируемый консерваторами Верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.