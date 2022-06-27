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Десятилетний сын Аффлека сел за руль Lamborghini и врезался в другую машину - РИА Новости, 27.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220627/afflek-1798489425.html
Десятилетний сын Аффлека сел за руль Lamborghini и врезался в другую машину
Десятилетний сын Аффлека сел за руль Lamborghini и врезался в другую машину - РИА Новости, 27.06.2022
Десятилетний сын Аффлека сел за руль Lamborghini и врезался в другую машину
Десятилетний сын Бена Аффлека Сэмюэл сел за руль Lamborghini, включил заднюю передачу и врезался в BMW, передает Daily Mail. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:42
2022-06-27T17:42
шоубиз
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бен аффлек
шоу-бизнес
авария
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дженнифер гарнер
лос-анджелес
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Десятилетний сын Бена Аффлека Сэмюэл сел за руль Lamborghini, включил заднюю передачу и врезался в BMW, передает Daily Mail.Инцидент произошел в люксовом автосалоне в Лос-Анджелесе, куда вместе с Аффлеком пришла его невеста Дженнифер Лопес – в момент столкновения она находилась на заднем сиденье. Отмечается, что Бен сам разрешил сыну сесть за руль ярко-желтой машины.Из-за слишком низкой скорости BMW не получил никакого ущерба.Сэмюэл родился в браке актера с Дженнифер Гарнер. После развода Аффлек начал встречаться со своей давней возлюбленной Лопес и сделал ей предложение, пока та принимала ванну.
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знаменитости, бен аффлек, шоу-бизнес, авария, дженнифер лопес, дженнифер гарнер, лос-анджелес, авто
17:42 27.06.2022
 
Десятилетний сын Аффлека сел за руль Lamborghini и врезался в другую машину

Десятилетний сын Аффлека Сэмюэл за рулем Lamborghini врезался в BMW

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Бен Аффлек
Актер Бен Аффлек - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Десятилетний сын Бена Аффлека Сэмюэл сел за руль Lamborghini, включил заднюю передачу и врезался в BMW, передает Daily Mail.
Инцидент произошел в люксовом автосалоне в Лос-Анджелесе, куда вместе с Аффлеком пришла его невеста Дженнифер Лопес – в момент столкновения она находилась на заднем сиденье. Отмечается, что Бен сам разрешил сыну сесть за руль ярко-желтой машины.
Из-за слишком низкой скорости BMW не получил никакого ущерба.
Сэмюэл родился в браке актера с Дженнифер Гарнер. После развода Аффлек начал встречаться со своей давней возлюбленной Лопес и сделал ей предложение, пока та принимала ванну.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на 78-м Венецианском кинофестивале в Италии - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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ШоубизЗнаменитостиБен АффлекШоу-бизнесАварияДженнифер ЛопесДженнифер ГарнерЛос-АнджелесАвто
 
 
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