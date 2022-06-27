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Десятилетний сын Аффлека сел за руль Lamborghini и врезался в другую машину
Десятилетний сын Аффлека сел за руль Lamborghini и врезался в другую машину - РИА Новости, 27.06.2022
Десятилетний сын Аффлека сел за руль Lamborghini и врезался в другую машину
Десятилетний сын Бена Аффлека Сэмюэл сел за руль Lamborghini, включил заднюю передачу и врезался в BMW, передает Daily Mail. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:42
2022-06-27T17:42
2022-06-27T17:42
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Десятилетний сын Бена Аффлека Сэмюэл сел за руль Lamborghini, включил заднюю передачу и врезался в BMW, передает Daily Mail.Инцидент произошел в люксовом автосалоне в Лос-Анджелесе, куда вместе с Аффлеком пришла его невеста Дженнифер Лопес – в момент столкновения она находилась на заднем сиденье. Отмечается, что Бен сам разрешил сыну сесть за руль ярко-желтой машины.Из-за слишком низкой скорости BMW не получил никакого ущерба.Сэмюэл родился в браке актера с Дженнифер Гарнер. После развода Аффлек начал встречаться со своей давней возлюбленной Лопес и сделал ей предложение, пока та принимала ванну.
https://ria.ru/20220413/lopes-1783359903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Десятилетний сын Аффлека сел за руль Lamborghini и врезался в другую машину
Десятилетний сын Аффлека Сэмюэл за рулем Lamborghini врезался в BMW