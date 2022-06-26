https://ria.ru/20220626/zoloto-1798225856.html

Американцы обрушились на Байдена из-за эмбарго на российское золото

Американцы обрушились на Байдена из-за эмбарго на российское золото - РИА Новости, 26.06.2022

Американцы обрушились на Байдена из-за эмбарго на российское золото

Пользователи Сети резко отреагировали на решение стран "Большой семерки" отказаться от импорта золота из России. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:56

2022-06-26T14:56

2022-06-26T14:56

в мире

цены на нефть

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пользователи Сети резко отреагировали на решение стран "Большой семерки" отказаться от импорта золота из России.Об этом сообщили СМИ, позднее информацию подтвердил президент США Джо Байден. Санкции не затронут уже приобретенные активы.Комментаторы сошлись во мнении, что запрет на поставки драгоценного металла в разгар финансового кризиса могут навредить мировой экономике."Любопытно, сколько людей из его ближайшего окружения в последнее время купили акции в золоте", — поинтересовался DunnoWut."Между тем российский рубль чувствует себя неплохо на финансовом рынке", — добавил BedeBartholome1"Золото хотя бы имеет ценность, так что теперь у русских есть золото. По крайней мере, они льют золото, а не печатают. Тьфу", — высказался macnizel."Итак, собираемся ли мы добывать золото в США? Зачем нам это нужно? Да потому что это отличный проводник электричества. А у нас уже есть дефицит чипов. Тогда вопрос стоит так: как, черт возьми, мы собираемся производить чипы для наших технологий без добычи золота?" — задал вопрос FortheHTown."Уверен, по нам и это ударит", — подытожил cliftonaduncan.Саммит G7 под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Ожидается, что Владимир Зеленский будет участвовать по видеосвязи.

https://ria.ru/20220626/ssha-1798180291.html

https://ria.ru/20220625/ssha-1798086181.html

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

https://ria.ru/20220624/bayden-1797947241.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, джо байден, владимир зеленский, сша, россия, лондон, нато, g7, санкции в отношении россии