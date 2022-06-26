https://ria.ru/20220626/zoloto-1798225856.html
Американцы обрушились на Байдена из-за эмбарго на российское золото
Американцы обрушились на Байдена из-за эмбарго на российское золото - РИА Новости, 26.06.2022
Американцы обрушились на Байдена из-за эмбарго на российское золото
Пользователи Сети резко отреагировали на решение стран "Большой семерки" отказаться от импорта золота из России. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:56
2022-06-26T14:56
2022-06-26T14:56
в мире
цены на нефть
джо байден
владимир зеленский
сша
россия
лондон
нато
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пользователи Сети резко отреагировали на решение стран "Большой семерки" отказаться от импорта золота из России.Об этом сообщили СМИ, позднее информацию подтвердил президент США Джо Байден. Санкции не затронут уже приобретенные активы.Комментаторы сошлись во мнении, что запрет на поставки драгоценного металла в разгар финансового кризиса могут навредить мировой экономике."Любопытно, сколько людей из его ближайшего окружения в последнее время купили акции в золоте", — поинтересовался DunnoWut."Между тем российский рубль чувствует себя неплохо на финансовом рынке", — добавил BedeBartholome1"Золото хотя бы имеет ценность, так что теперь у русских есть золото. По крайней мере, они льют золото, а не печатают. Тьфу", — высказался macnizel."Итак, собираемся ли мы добывать золото в США? Зачем нам это нужно? Да потому что это отличный проводник электричества. А у нас уже есть дефицит чипов. Тогда вопрос стоит так: как, черт возьми, мы собираемся производить чипы для наших технологий без добычи золота?" — задал вопрос FortheHTown."Уверен, по нам и это ударит", — подытожил cliftonaduncan.Саммит G7 под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Ожидается, что Владимир Зеленский будет участвовать по видеосвязи.
https://ria.ru/20220626/ssha-1798180291.html
https://ria.ru/20220625/ssha-1798086181.html
https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, джо байден, владимир зеленский, сша, россия, лондон, нато, g7, санкции в отношении россии
Американцы обрушились на Байдена из-за эмбарго на российское золото
В Сети раскритиковали решение президента США Байдена ввести эмбарго на российское золото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Пользователи Сети резко отреагировали
на решение стран "Большой семерки" отказаться от импорта золота из России.
Об этом сообщили СМИ, позднее информацию подтвердил президент США Джо Байден
. Санкции не затронут уже приобретенные активы.
Комментаторы сошлись во мнении, что запрет на поставки драгоценного металла в разгар финансового кризиса могут навредить мировой экономике.
"Да, господин президент, беспрецедентные санкции ударили по странам всего мира, в том числе по Штатам с дорогим газом и ценами на продукты. А Россия
в это время посмеивается, пока дорожает сырая нефть. Отличное достижение", — возмутился ranjeetspecial.
"Любопытно, сколько людей из его ближайшего окружения в последнее время купили акции в золоте", — поинтересовался DunnoWut.
"Между тем российский рубль чувствует себя неплохо на финансовом рынке", — добавил BedeBartholome1
"К сожалению, Байден и Джонсон только что нанесли еще один удар по положению Лондона
как глобального центра по торговле золотом — за пределами эхокамеры США — Великобритании
— НАТО
быстро развиваются новые системы, которые не полагаются на Запад, а политики зарываются глубже вместо того, чтобы признать, что они потерпели неудачу", — заметил DShox1.
"Золото хотя бы имеет ценность, так что теперь у русских есть золото. По крайней мере, они льют золото, а не печатают. Тьфу", — высказался macnizel.
"Итак, собираемся ли мы добывать золото в США? Зачем нам это нужно? Да потому что это отличный проводник электричества. А у нас уже есть дефицит чипов. Тогда вопрос стоит так: как, черт возьми, мы собираемся производить чипы для наших технологий без добычи золота?" — задал вопрос FortheHTown.
"Уверен, по нам и это ударит", — подытожил cliftonaduncan.
Саммит G7
под председательством Германии
проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии
. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала
, ЮАР
, Аргентины
, Индии
, Индонезии
. Ожидается, что Владимир Зеленский
будет участвовать по видеосвязи.