https://ria.ru/20220626/zoloto-1798179990.html

Британия, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России

Британия, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России - РИА Новости, 26.06.2022

Британия, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России

Великобритания, США, Канада и Япония не будут ввозить золото из России, пишет британская газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T09:45

2022-06-26T09:45

2022-06-26T16:03

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Великобритания, США, Канада и Япония не будут ввозить золото из России, пишет британская газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит."Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт российского золота", — сообщает издание.Как подчеркивает газета, эти санкции не затронут уже приобретенные активы.Западные страны согласовали очередные рестрикции в преддверии саммита "Семерки" в Германии. Отмечается, что британский премьер Борис Джонсон подтвердил будущее эмбарго.Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя сообщения о вывозе российского золота в Великобританию, заявил сенаторам, что запас хранится на территории страны "в двух точках".

https://ria.ru/20220624/zoloto-1797803782.html

великобритания

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япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, сша, канада, япония, россия, санкции в отношении россии