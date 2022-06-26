https://ria.ru/20220626/zoloto-1798179990.html
Британия, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России
Британия, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России - РИА Новости, 26.06.2022
Британия, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России
Великобритания, США, Канада и Япония не будут ввозить золото из России, пишет британская газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T09:45
2022-06-26T09:45
2022-06-26T16:03
в мире
великобритания
сша
канада
япония
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Великобритания, США, Канада и Япония не будут ввозить золото из России, пишет британская газета Independent со ссылкой на Даунинг-стрит."Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт российского золота", — сообщает издание.Как подчеркивает газета, эти санкции не затронут уже приобретенные активы.Западные страны согласовали очередные рестрикции в преддверии саммита "Семерки" в Германии. Отмечается, что британский премьер Борис Джонсон подтвердил будущее эмбарго.Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя сообщения о вывозе российского золота в Великобританию, заявил сенаторам, что запас хранится на территории страны "в двух точках".
https://ria.ru/20220624/zoloto-1797803782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, сша, канада, япония, россия, санкции в отношении россии
09:45 26.06.2022 (обновлено: 16:03 26.06.2022)
Британия, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России
Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России