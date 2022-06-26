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В таверне в ЮАР нашли мертвыми 22 человека
В таверне в ЮАР нашли мертвыми 22 человека - РИА Новости, 26.06.2022
В таверне в ЮАР нашли мертвыми 22 человека
Число погибших в результате инцидента в таверне в Ист-Лондоне в Восточно-Капской провинции ЮАР увеличилось до 22, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T20:21
2022-06-26T20:21
2022-06-26T23:05
в мире
сирил рамафоса
юар
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ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Число погибших в результате инцидента в таверне в Ист-Лондоне в Восточно-Капской провинции ЮАР увеличилось до 22, говорится в распространенном заявлении канцелярии президента страны Сирила Рамафосы."Президент Сирил Рамафоса выражает соболезнования и обеспокоенность в связи с гибелью 22 подростков в таверне в районе Сценери Парк в Ист-Лондоне сегодня рано утром", — отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что 17 человек обнаружены мертвыми в городской таверне, обстоятельства инцидента пока не установлены. Местные СМИ считают, что причиной гибели могла стать давка или массовое отравление. По их информации, все погибшие были молодыми людьми.
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в мире, сирил рамафоса, юар
20:21 26.06.2022 (обновлено: 23:05 26.06.2022)
В таверне в ЮАР нашли мертвыми 22 человека
Канцелярия президента ЮАР: в таверне нашли мертвыми 22 человека