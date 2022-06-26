https://ria.ru/20220626/yuar-1798267976.html

В таверне в ЮАР нашли мертвыми 22 человека

В таверне в ЮАР нашли мертвыми 22 человека - РИА Новости, 26.06.2022

В таверне в ЮАР нашли мертвыми 22 человека

Число погибших в результате инцидента в таверне в Ист-Лондоне в Восточно-Капской провинции ЮАР увеличилось до 22, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T20:21

2022-06-26T20:21

2022-06-26T23:05

в мире

сирил рамафоса

юар

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ЙОХАННЕСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Число погибших в результате инцидента в таверне в Ист-Лондоне в Восточно-Капской провинции ЮАР увеличилось до 22, говорится в распространенном заявлении канцелярии президента страны Сирила Рамафосы."Президент Сирил Рамафоса выражает соболезнования и обеспокоенность в связи с гибелью 22 подростков в таверне в районе Сценери Парк в Ист-Лондоне сегодня рано утром", — отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что 17 человек обнаружены мертвыми в городской таверне, обстоятельства инцидента пока не установлены. Местные СМИ считают, что причиной гибели могла стать давка или массовое отравление. По их информации, все погибшие были молодыми людьми.

https://ria.ru/20220626/vashington-1798269408.html

юар

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в мире, сирил рамафоса, юар