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США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/ukraina-1798234656.html
США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию на Украине
США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.06.2022
США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию на Украине
США и ФРГ едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил в воскресенье журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:02
2022-06-26T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
германия
украина
администрация президента сша
владимир зеленский
саммит g7
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США и ФРГ едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил в воскресенье журналистам высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита "Большой семерки"."Как я уже сказал, и президент (США - Джо) Байден, и канцлер ФРГ (Олаф) Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с президентом (Владимиром) Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться", - сказал представитель американской администрации.По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют "одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта".Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
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в мире, сша, германия, украина, администрация президента сша, владимир зеленский, саммит g7
16:02 26.06.2022 (обновлено: 16:13 26.06.2022)
 
США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию на Украине

Белый дом: США и ФРГ призвали добиваться урегулирования на Украине дипломатическим путем

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины и США у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США и ФРГ едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил в воскресенье журналистам высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита "Большой семерки".
"Как я уже сказал, и президент (США - Джо) Байден, и канцлер ФРГ (Олаф) Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с президентом (Владимиром) Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться", - сказал представитель американской администрации.
По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют "одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта".
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 13:32Специальная военная операция на Украине
Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАГерманияУкраинаАдминистрация президента СШАВладимир ЗеленскийСаммит G7
 
 
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