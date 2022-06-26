https://ria.ru/20220626/ukraina-1798234656.html

США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию на Украине

США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.06.2022

США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию на Украине

США и ФРГ едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил в воскресенье журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T16:02

2022-06-26T16:02

2022-06-26T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

сша

германия

украина

администрация президента сша

владимир зеленский

саммит g7

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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США и ФРГ едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил в воскресенье журналистам высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита "Большой семерки"."Как я уже сказал, и президент (США - Джо) Байден, и канцлер ФРГ (Олаф) Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с президентом (Владимиром) Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться", - сказал представитель американской администрации.По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют "одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта".Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20220626/konflikt-1798215607.html

сша

германия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, германия, украина, администрация президента сша, владимир зеленский, саммит g7