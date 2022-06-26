https://ria.ru/20220626/turtsiya-1798280403.html

Турция готова к новой военной операции на севере Сирии

Турция готова к новой военной операции на севере Сирии - РИА Новости, 26.06.2022

Турция готова к новой военной операции на севере Сирии

Турция готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T22:55

2022-06-26T22:55

2022-06-26T23:08

в мире

сергей лавров

сергей шойгу

хулуси акар

сирия

турция

анкара (провинция)

сирийские демократические силы

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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Турция готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии. В ходе визита в Анкару 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии. За день до этого провели разговор министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар."Мы ранее провели операции на севере Сирии, и тогда было давление на нас. Но мы исходили только из своих национальных интересов. Наш президент сказал очень точно, операция может начаться в любой момент. Мы к ней готовы", - сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет YPG (Рабочая партия Курдистана), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20220618/siriya-1796370771.html

https://ria.ru/20220620/politika-1796724003.html

сирия

турция

анкара (провинция)

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в мире, сергей лавров, сергей шойгу, хулуси акар, сирия, турция, анкара (провинция), сирийские демократические силы