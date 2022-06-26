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Турция готова к новой военной операции на севере Сирии - РИА Новости, 26.06.2022
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Турция готова к новой военной операции на севере Сирии
Турция готова к новой военной операции на севере Сирии - РИА Новости, 26.06.2022
Турция готова к новой военной операции на севере Сирии
Турция готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T22:55
2022-06-26T23:08
в мире
сергей лавров
сергей шойгу
хулуси акар
сирия
турция
анкара (провинция)
сирийские демократические силы
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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Турция готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии. В ходе визита в Анкару 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии. За день до этого провели разговор министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар."Мы ранее провели операции на севере Сирии, и тогда было давление на нас. Но мы исходили только из своих национальных интересов. Наш президент сказал очень точно, операция может начаться в любой момент. Мы к ней готовы", - сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет YPG (Рабочая партия Курдистана), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20220618/siriya-1796370771.html
https://ria.ru/20220620/politika-1796724003.html
сирия
турция
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в мире, сергей лавров, сергей шойгу, хулуси акар, сирия, турция, анкара (провинция), сирийские демократические силы
22:55 26.06.2022 (обновлено: 23:08 26.06.2022)
 
Турция готова к новой военной операции на севере Сирии

Турция готова к новой военной операции на севере Сирии

© AP Photo / STRТурецкий военный с флагом на территории Сирии
Турецкий военный с флагом на территории Сирии - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / STR
Турецкий военный с флагом на территории Сирии. Архивное фото
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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Турция готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии. В ходе визита в Анкару 8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии. За день до этого провели разговор министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Хулуси Акар.
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"Мы ранее провели операции на севере Сирии, и тогда было давление на нас. Но мы исходили только из своих национальных интересов. Наш президент сказал очень точно, операция может начаться в любой момент. Мы к ней готовы", - сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных курдско-арабские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляет YPG (Рабочая партия Курдистана), контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
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В миреСергей ЛавровСергей ШойгуХулуси АкарСирияТурцияАнкара (провинция)Сирийские демократические силы
 
 
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