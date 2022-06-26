https://ria.ru/20220626/stolitsy-1798188194.html

Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России"

Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России" - РИА Новости, 26.06.2022

Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России"

Омск, Великие Луки и даже Луховицы – все это столицы России (разумеется, неофициальные). Первая – белого движения, вторая – воздухоплавания, а третья – огуречная. Многие российские города имеют cтоличные амбиции. Порой, маленький населенный пункт где-нибудь на границе называет себя "центром". О больших и малых "столицах" и их реальных названиях.

2022-06-26T12:00

2022-06-26T12:00

2022-06-26T10:41

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Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России" Омск, Великие Луки и даже Луховицы – все это столицы России (разумеется, неофициальные). Первая – белого движения, вторая – воздухоплавания, а третья – огуречная. Многие российские города имеют cтоличные амбиции. Порой, маленький населенный пункт где-нибудь на границе называет себя "центром". О больших и малых "столицах" и их реальных названиях. audio/mpeg

Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России" Омск, Великие Луки и даже Луховицы – все это столицы России (разумеется, неофициальные). Первая – белого движения, вторая – воздухоплавания, а третья – огуречная. Многие российские города имеют cтоличные амбиции. Порой, маленький населенный пункт где-нибудь на границе называет себя "центром". О больших и малых "столицах" и их реальных названиях. audio/mpeg

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россия

омск

москва

санкт-петербург

рязань

луховицы

екатеринбург

нижний новгород

владимир

великие луки

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