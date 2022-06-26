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Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России" - РИА Новости, 26.06.2022
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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20220626/stolitsy-1798188194.html
Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России"
Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России" - РИА Новости, 26.06.2022
Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России"
Омск, Великие Луки и даже Луховицы – все это столицы России (разумеется, неофициальные). Первая – белого движения, вторая – воздухоплавания, а третья – огуречная. Многие российские города имеют cтоличные амбиции. Порой, маленький населенный пункт где-нибудь на границе называет себя "центром". О больших и малых "столицах" и их реальных названиях.
2022-06-26T12:00
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как это по-русски
подкаст
литература
россия
омск
москва
санкт-петербург
рязань
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Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России"
Омск, Великие Луки и даже Луховицы – все это столицы России (разумеется, неофициальные). Первая – белого движения, вторая – воздухоплавания, а третья – огуречная. Многие российские города имеют cтоличные амбиции. Порой, маленький населенный пункт где-нибудь на границе называет себя "центром". О больших и малых "столицах" и их реальных названиях.
audio/mpeg
Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России"
Омск, Великие Луки и даже Луховицы – все это столицы России (разумеется, неофициальные). Первая – белого движения, вторая – воздухоплавания, а третья – огуречная. Многие российские города имеют cтоличные амбиции. Порой, маленький населенный пункт где-нибудь на границе называет себя "центром". О больших и малых "столицах" и их реальных названиях.
audio/mpeg
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россия
омск
москва
санкт-петербург
рязань
луховицы
екатеринбург
нижний новгород
владимир
великие луки
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96
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подкаст, литература, россия, омск, москва, санкт-петербург, рязань, луховицы, екатеринбург, нижний новгород, владимир, великие луки, аудио
12:00 26.06.2022
 

Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России"

Как это по-русски
Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России"
Вчера, 12:00
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Омск, Великие Луки и даже Луховицы – все это столицы России (разумеется, неофициальные). Первая – белого движения, вторая – воздухоплавания, а третья – огуречная. Многие российские города имеют cтоличные амбиции. Порой, маленький населенный пункт где-нибудь на границе называет себя "центром". О больших и малых "столицах" и их реальных названиях.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Юлия Мирей
Голоса эпизода: Юлия Мирей, Артем Буфтяк
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Как это по-русскиПодкастЛитератураРоссияОмскМоскваСанкт-ПетербургРязаньЛуховицыЕкатеринбургНижний НовгородВладимирВеликие Луки
 
 
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