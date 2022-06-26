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Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России"
Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России" - РИА Новости, 26.06.2022
Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России"
Омск, Великие Луки и даже Луховицы – все это столицы России (разумеется, неофициальные). Первая – белого движения, вторая – воздухоплавания, а третья – огуречная. Многие российские города имеют cтоличные амбиции. Порой, маленький населенный пункт где-нибудь на границе называет себя "центром". О больших и малых "столицах" и их реальных названиях.
2022-06-26T12:00
2022-06-26T12:00
2022-06-26T10:41
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Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России"
Омск, Великие Луки и даже Луховицы – все это столицы России (разумеется, неофициальные). Первая – белого движения, вторая – воздухоплавания, а третья – огуречная. Многие российские города имеют cтоличные амбиции. Порой, маленький населенный пункт где-нибудь на границе называет себя "центром". О больших и малых "столицах" и их реальных названиях.
audio/mpeg
Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России"
Омск, Великие Луки и даже Луховицы – все это столицы России (разумеется, неофициальные). Первая – белого движения, вторая – воздухоплавания, а третья – огуречная. Многие российские города имеют cтоличные амбиции. Порой, маленький населенный пункт где-нибудь на границе называет себя "центром". О больших и малых "столицах" и их реальных названиях.
audio/mpeg
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россия
омск
москва
санкт-петербург
рязань
луховицы
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Культурная, Первопрестольная, Огуречная и другие "столицы России"
Омск, Великие Луки и даже Луховицы – все это столицы России (разумеется, неофициальные). Первая – белого движения, вторая – воздухоплавания, а третья – огуречная. Многие российские города имеют cтоличные амбиции. Порой, маленький населенный пункт где-нибудь на границе называет себя "центром". О больших и малых "столицах" и их реальных названиях.