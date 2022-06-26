15:54 26.06.2022 (обновлено: 16:30 26.06.2022)
В России ежегодно будут выбирать молодежную столицу страны
Первый замглавы АП Кириенко: в России ежегодно будут выбирать молодежную столицу страны
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкМолодые люди отдыхают на строящейся набережной возле парка "Заречный" в Тюмени
Молодые люди отдыхают на строящейся набережной возле парка "Заречный" в Тюмени. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Каждый год россияне будут голосовать за молодежную столицу России, заявил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Каждый год в России может быть какая-то переходящая молодежная столица, поэтому сегодня, в преддверии Дня молодежи, запускается конкурсный проект, где вы своим голосованием будете определять, какой город нашей страны с января будет носить звание - на год - молодежной столицы России", - сказал Кириенко на фестивале Росмолодежи в парке Музеон.
По его словам, "будут стекаться в этот год все основные молодежные проекты, конкурсы, фестивали, творческие проекты", и каждый год звание молодёжной столицы будет определяться через честное и открытое голосование.
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