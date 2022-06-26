https://ria.ru/20220626/stolitsa-1798233630.html

В России ежегодно будут выбирать молодежную столицу страны

В России ежегодно будут выбирать молодежную столицу страны - РИА Новости, 26.06.2022

В России ежегодно будут выбирать молодежную столицу страны

Каждый год россияне будут голосовать за молодежную столицу России, заявил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T15:54

2022-06-26T15:54

2022-06-26T16:30

сергей кириенко

россия

общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Каждый год россияне будут голосовать за молодежную столицу России, заявил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко."Каждый год в России может быть какая-то переходящая молодежная столица, поэтому сегодня, в преддверии Дня молодежи, запускается конкурсный проект, где вы своим голосованием будете определять, какой город нашей страны с января будет носить звание - на год - молодежной столицы России", - сказал Кириенко на фестивале Росмолодежи в парке Музеон.По его словам, "будут стекаться в этот год все основные молодежные проекты, конкурсы, фестивали, творческие проекты", и каждый год звание молодёжной столицы будет определяться через честное и открытое голосование.

https://ria.ru/20220612/molodezh-1794923442.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей кириенко, россия, общество