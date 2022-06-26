21:32 26.06.2022 (обновлено: 23:07 26.06.2022)
Американский экс-разведчик призвал судить разработчиков биооружия из США
Экс-разведчик США Беннетт: ООН должна судить американских разработчиков биооружия
© Sputnik / Денис Асланов
Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ООН на основе доказательств, собранных Россией, должна организовать международный трибунал для американских разработчиков биологического оружия, чьи лаборатории действовали на Украине и кощунственно готовили средства для атаки на Россию, заявил офицер военной разведки США в отставке Скотт Беннетт.
В эфире программы "Большая игра" на Первом канале он напомнил об имеющихся к настоящему времени у российской стороны свидетельствах того, что за работой украинских лабораторий в рамках военно-биологической программы США стояли высокопоставленные лидеры американской Демократической партии, фонд Сороса, фонд Клинтонов и другие организации.
"Ну и, естественно, украинское марионеточное правительство, которое было создано Джоном Маккейном, Викторией Нуланд, Бараком Обамой и Джо Байденом в 2014 году", — сказал Беннетт.
"И они специально разрабатывали оружие, которое было нацелено на ДНК славян, чтобы применить его против российского народа. Вся эта история — самое ужасное военное преступление, которое человечество когда-либо знало. <...> Я считаю, что это просто кощунство, это какое-то маниакальное стремление к мировому доминированию, это полное безумие", — добавил Беннетт.
США занимались этими разработками вопреки воле американского народа, отметил он. "Поэтому я думаю, что американцы в этом плане очень быстро встанут на сторону России, потому что правда, когда она выйдет наружу, покажет, что на самом деле делали власти США, чем занимались эти ученые, эти разработчики", — отметил экс-офицер.
По его мнению, Россия спасает мир и показывает миру правду и доказательства тех преступлений, которые совершались.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее подчеркивал, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Работы военно-биологической программы США на Украине аналогичны тем, что велись японскими военными из отряда № 731, где ставились бесчеловечные опыты над людьми, указывал Кириллов. Американские ученые проводили потенциально опасные испытания биологических препаратов над пациентами психиатрической больницы в городе Мерефе Харьковской области, заявлял он. Кроме того, бесчеловечные эксперименты Пентагон вел над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 в селе Стрелечье Харьковской области. Там основной категорией подопытных стала группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения.
По данным Минобороны России, Джо Байден, бывший вице-президентом США при Бараке Обаме, координировал деятельность исполнителей военно-биологической программы и был вовлечен в финансовые махинации на Украине. Согласно данным МО, инвестиционный фонд сына Джо Байдена Хантера участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине. Руководители подразделений и сотрудники Пентагона, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия, эти компании были напрямую связаны с сыном Джо Байдена.
В России создана парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины. Ее возглавили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совфеда Константин Косачев. Итогом работы комиссии станет доклад президенту и правительству России, а также международным организациям, кроме того, будет сформировано досье.
Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту разработки биологического оружия на Украине. По данным ведомства, с 2005 года США профинансировали биологические программы на Украине на общую сумму свыше 224 миллионов долларов. Кроме того, СК смог четко определить круг лиц, связанных с этой военно-биологической деятельностью.