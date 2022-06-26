https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798262304.html

Спецоперация, 26 июня: Шойгу проверил войска на Украине

Спецоперация, 26 июня: Шойгу проверил войска на Украине - РИА Новости, 26.06.2022

Спецоперация, 26 июня: Шойгу проверил войска на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине. Кроме того, был отражен очередной РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T19:33

2022-06-26T19:33

2022-06-26T19:33

сергей шойгу

родион мирошник

эммануэль макрон

украина

россия

луганская народная республика

сцкк

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине. Кроме того, был отражен очередной украинский удар по острову Змеиный в Черном море, российские авиация и артиллерия за сутки уничтожили более 720 солдат и офицеров противника.Ход операцииМинистр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Отдельное внимание глава военного ведомства уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих.Также, по данным минобороны РФ, украинские военные вновь безуспешно пытались ударить по острову Змеиный. Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" сбил самолет Су-25 противника и 12 реактивных снарядов.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 19 реактивных снарядов. Кроме того, в ходе спецоперации уничтожено уже 215 украинских военных самолетов. Отмечается также, что из-за успехов союзных войск военные украинской 30-й механизированной бригады пьянствуют и употребляют наркотики, а также оставляют боевые позиции. Между тем ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по учебным центрам украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях.За сутки российские авиация и артиллерия уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами в ЛНР, два пункта управления в Николаевской области, артиллерию и минометы противника более чем в 60 районах и более 720 солдат и офицеров противника, сообщают в военном ведомстве. Также в воздушном бою в Днепропетровской области сбит украинский самолет МиГ-29.Освобожденные территорииНародная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 40 человек личного состава.При обстреле города Кременная в ЛНР украинскими войсками погибла женщина, двое мирных жителей ранены, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Порядка 70 украинских военных, которые находились на территории завода "Азот" в Северодонецке, сдались в плен, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.В этот же день опергруппа СЦКК ДНР попала под обстрел в Донецке, ранен военный эксперт, сообщило представительство республики в СЦКК.Международная тематикаПремьер-министр Великобритании заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что сейчас любая попытка урегулировать конфликт на Украине приведет к длительной нестабильности, передает агентство Франс Пресс.Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнули приверженность Вашингтона и Берлина военной и экономической поддержке Украины, говорится в заявлении Белого дома. США и ФРГ едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил в воскресенье журналистам высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита "Большой семерки".

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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сергей шойгу, родион мирошник, эммануэль макрон, украина, россия, луганская народная республика, сцкк, войска воздушно-космической обороны, "панцирь-с", су-25, миг-29