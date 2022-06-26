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Спецоперация, 26 июня: Шойгу проверил войска на Украине - РИА Новости, 26.06.2022
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Спецоперация, 26 июня: Шойгу проверил войска на Украине
Спецоперация, 26 июня: Шойгу проверил войска на Украине - РИА Новости, 26.06.2022
Спецоперация, 26 июня: Шойгу проверил войска на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине. Кроме того, был отражен очередной РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T19:33
2022-06-26T19:33
сергей шойгу
родион мирошник
эммануэль макрон
украина
россия
луганская народная республика
сцкк
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине. Кроме того, был отражен очередной украинский удар по острову Змеиный в Черном море, российские авиация и артиллерия за сутки уничтожили более 720 солдат и офицеров противника.Ход операцииМинистр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Отдельное внимание глава военного ведомства уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих.Также, по данным минобороны РФ, украинские военные вновь безуспешно пытались ударить по острову Змеиный. Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" сбил самолет Су-25 противника и 12 реактивных снарядов.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 19 реактивных снарядов. Кроме того, в ходе спецоперации уничтожено уже 215 украинских военных самолетов. Отмечается также, что из-за успехов союзных войск военные украинской 30-й механизированной бригады пьянствуют и употребляют наркотики, а также оставляют боевые позиции. Между тем ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по учебным центрам украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях.За сутки российские авиация и артиллерия уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами в ЛНР, два пункта управления в Николаевской области, артиллерию и минометы противника более чем в 60 районах и более 720 солдат и офицеров противника, сообщают в военном ведомстве. Также в воздушном бою в Днепропетровской области сбит украинский самолет МиГ-29.Освобожденные территорииНародная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 40 человек личного состава.При обстреле города Кременная в ЛНР украинскими войсками погибла женщина, двое мирных жителей ранены, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Порядка 70 украинских военных, которые находились на территории завода "Азот" в Северодонецке, сдались в плен, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.В этот же день опергруппа СЦКК ДНР попала под обстрел в Донецке, ранен военный эксперт, сообщило представительство республики в СЦКК.Международная тематикаПремьер-министр Великобритании заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что сейчас любая попытка урегулировать конфликт на Украине приведет к длительной нестабильности, передает агентство Франс Пресс.Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнули приверженность Вашингтона и Берлина военной и экономической поддержке Украины, говорится в заявлении Белого дома. США и ФРГ едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил в воскресенье журналистам высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита "Большой семерки".
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сергей шойгу, родион мирошник, эммануэль макрон, украина, россия, луганская народная республика, сцкк, войска воздушно-космической обороны, "панцирь-с", су-25, миг-29
19:33 26.06.2022
 
Спецоперация, 26 июня: Шойгу проверил войска на Украине

Спецоперация, 26 июня: Шойгу проверил войска на Украине, отражен удар по острову Змеиный

CC BY-SA 4.0 / Фотонак / Остров Змеиный в Черном море
Остров Змеиный в Черном море - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
CC BY-SA 4.0 / Фотонак /
Остров Змеиный в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине. Кроме того, был отражен очередной украинский удар по острову Змеиный в Черном море, российские авиация и артиллерия за сутки уничтожили более 720 солдат и офицеров противника.

Ход операции

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Отдельное внимание глава военного ведомства уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.06.2022
Инфографика
Посмотреть
Также, по данным минобороны РФ, украинские военные вновь безуспешно пытались ударить по острову Змеиный. Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" сбил самолет Су-25 противника и 12 реактивных снарядов.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников и 19 реактивных снарядов. Кроме того, в ходе спецоперации уничтожено уже 215 украинских военных самолетов. Отмечается также, что из-за успехов союзных войск военные украинской 30-й механизированной бригады пьянствуют и употребляют наркотики, а также оставляют боевые позиции. Между тем ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по учебным центрам украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях.
За сутки российские авиация и артиллерия уничтожили четыре украинских склада с боеприпасами в ЛНР, два пункта управления в Николаевской области, артиллерию и минометы противника более чем в 60 районах и более 720 солдат и офицеров противника, сообщают в военном ведомстве. Также в воздушном бою в Днепропетровской области сбит украинский самолет МиГ-29.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 08:00
Украину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕС

Освобожденные территории

Народная милиция ЛНР заявила, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли 40 человек личного состава.
При обстреле города Кременная в ЛНР украинскими войсками погибла женщина, двое мирных жителей ранены, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Порядка 70 украинских военных, которые находились на территории завода "Азот" в Северодонецке, сдались в плен, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
В этот же день опергруппа СЦКК ДНР попала под обстрел в Донецке, ранен военный эксперт, сообщило представительство республики в СЦКК.
Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
1 из 10

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

Подрыв заряда, обнаруженного саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
2 из 10

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
3 из 10

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

Разминирование саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
4 из 10

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
5 из 10

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
6 из 10

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

Разминирование саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
7 из 10

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

Разминирование жилых домов вблизи Азовстали
8 из 10

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
9 из 10

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
10 из 10

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 10

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 10

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 10

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 10

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 10

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Международная тематика

Премьер-министр Великобритании заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что сейчас любая попытка урегулировать конфликт на Украине приведет к длительной нестабильности, передает агентство Франс Пресс.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнули приверженность Вашингтона и Берлина военной и экономической поддержке Украины, говорится в заявлении Белого дома. США и ФРГ едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил в воскресенье журналистам высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита "Большой семерки".
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