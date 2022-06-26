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Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации - РИА Новости, 26.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798182033.html
Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации
Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации - РИА Новости, 26.06.2022
Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:07
2022-06-26T10:50
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине."На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях", — сообщили в ведомстве.Как отметили в министерстве, отдельное внимание Шойгу уделил вопросам обеспечения боевых действий и бытовым условиям в пунктах временной дислокации военнослужащих.Глава ведомства также вручил медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и ордена Мужества бойцам, "проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач".Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявили, что Москва добивается освобождения Донбасса.
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безопасность, сергей шойгу
10:07 26.06.2022 (обновлено: 10:50 26.06.2022)
 
Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации

Глава Минобороны Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации на Украине

© Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской ФедерацииМинистр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине. Кадр видео
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине. Кадр видео
© Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине. Кадр видео
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине.
"На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях", — сообщили в ведомстве.
Как отметили в министерстве, отдельное внимание Шойгу уделил вопросам обеспечения боевых действий и бытовым условиям в пунктах временной дислокации военнослужащих.
Глава ведомства также вручил медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и ордена Мужества бойцам, "проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач".
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявили, что Москва добивается освобождения Донбасса.
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