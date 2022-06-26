https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798182033.html

Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации

Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации - РИА Новости, 26.06.2022

Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:07

2022-06-26T10:07

2022-06-26T10:50

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине."На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях", — сообщили в ведомстве.Как отметили в министерстве, отдельное внимание Шойгу уделил вопросам обеспечения боевых действий и бытовым условиям в пунктах временной дислокации военнослужащих.Глава ведомства также вручил медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и ордена Мужества бойцам, "проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач".Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявили, что Москва добивается освобождения Донбасса.

https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798162381.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу