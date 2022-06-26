10:07 26.06.2022 (обновлено: 10:50 26.06.2022)
Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации
Глава Минобороны Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации на Украине
© Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской ФедерацииМинистр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине. Кадр видео
© Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине. Кадр видео
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине.
"На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях", — сообщили в ведомстве.
Как отметили в министерстве, отдельное внимание Шойгу уделил вопросам обеспечения боевых действий и бытовым условиям в пунктах временной дислокации военнослужащих.
Глава ведомства также вручил медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и ордена Мужества бойцам, "проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач".
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявили, что Москва добивается освобождения Донбасса.