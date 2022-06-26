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Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом геноцидом - РИА Новости, 26.06.2022
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Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом геноцидом
Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом геноцидом - РИА Новости, 26.06.2022
Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом геноцидом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом геноцидом. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T20:53
2022-06-26T22:09
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
россия
белоруссия
антон силуанов
владимир путин
украина
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом геноцидом.После начала военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС последовательно ввел шесть пакетов санкций против России. Так, по данным ЕК, страны Евросоюза заморозили активы российских частных лиц и компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока точных цифр нет. Согласно оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина — или около 300 миллиардов долларов — золотовалютных резервов страны.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире, россия, белоруссия, антон силуанов, владимир путин, украина, евросоюз, еврокомиссия
20:53 26.06.2022 (обновлено: 22:09 26.06.2022)
 
Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом геноцидом

Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом по национальному признаку геноцидом

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом геноцидом.

"Мы видим, что произошло. Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, без суда замораживаются счета россиян и белорусов (за рубежом) по этническому принципу. Это же дискриминация, это геноцид", — сказала она эфире белорусского телеканала СТВ.

После начала военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС последовательно ввел шесть пакетов санкций против России. Так, по данным ЕК, страны Евросоюза заморозили активы российских частных лиц и компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока точных цифр нет. Согласно оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина — или около 300 миллиардов долларов — золотовалютных резервов страны.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ миреРоссияБелоруссияАнтон СилуановВладимир ПутинУкраинаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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