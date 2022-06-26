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Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом геноцидом

Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом геноцидом - РИА Новости, 26.06.2022

Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом геноцидом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом геноцидом. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T20:53

2022-06-26T20:53

2022-06-26T22:09

валентина матвиенко

совет федерации рф

в мире

россия

белоруссия

антон силуанов

владимир путин

украина

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом геноцидом.После начала военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС последовательно ввел шесть пакетов санкций против России. Так, по данным ЕК, страны Евросоюза заморозили активы российских частных лиц и компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока точных цифр нет. Согласно оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина — или около 300 миллиардов долларов — золотовалютных резервов страны.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220527/aktivy-1791174122.html

россия

белоруссия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире, россия, белоруссия, антон силуанов, владимир путин, украина, евросоюз, еврокомиссия