20:53 26.06.2022 (обновлено: 22:09 26.06.2022)
Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом геноцидом
Матвиенко назвала заморозку счетов россиян за рубежом по национальному признаку геноцидом
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом геноцидом.
"Мы видим, что произошло. Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, без суда замораживаются счета россиян и белорусов (за рубежом) по этническому принципу. Это же дискриминация, это геноцид", — сказала она эфире белорусского телеканала СТВ.
После начала военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС последовательно ввел шесть пакетов санкций против России. Так, по данным ЕК, страны Евросоюза заморозили активы российских частных лиц и компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока точных цифр нет. Согласно оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина — или около 300 миллиардов долларов — золотовалютных резервов страны.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.