https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798238467.html
Блинкен пообещал, что эффект от антироссийских санкций будет нарастать
Блинкен пообещал, что эффект от антироссийских санкций будет нарастать - РИА Новости, 26.06.2022
Блинкен пообещал, что эффект от антироссийских санкций будет нарастать
США уверены, что эффект от санкций, введенных против России в связи с событиями на Украине, со временем будет только усиливаться, заявил в воскресенье... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:29
2022-06-26T16:29
2022-06-26T16:51
сша
россия
санкции в отношении россии
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
германия
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США уверены, что эффект от санкций, введенных против России в связи с событиями на Украине, со временем будет только усиливаться, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен."Уровень жизни россиян падает. Все это дает о себе знать. Но есть и накопительный эффект. Тысячи россиян среди наиболее образованных, работающих в некоторых из наиболее важных отраслей промышленности, уехали. Все это со временем лишь будет усиливаться, усиливаться и усиливаться", - сказал Блинкен, находящийся с визитом в Германии, где вскоре стартует саммит G7.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сша, россия, санкции в отношении россии, в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, германия, g7, энтони блинкен, государственный департамент сша
16:29 26.06.2022 (обновлено: 16:51 26.06.2022)
Блинкен пообещал, что эффект от антироссийских санкций будет нарастать
Госсекретарь Блинкен: США уверены, что эффект от антироссийских санкций будет нарастать