https://ria.ru/20220626/rosmolodezh-1798269897.html
Больше 400 тысяч человек приняли участие в фестивалях Росмолодежи
Больше 400 тысяч человек приняли участие в фестивалях Росмолодежи - РИА Новости, 26.06.2022
Больше 400 тысяч человек приняли участие в фестивалях Росмолодежи
Больше 400 тысяч человек приняли участие в фестивалях Росмолодежи в 10 городах в воскресенье, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T20:40
2022-06-26T20:40
2022-06-26T20:40
общество
сергей кириенко
ксения разуваева
россия
москва
калининград
музеон
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Больше 400 тысяч человек приняли участие в фестивалях Росмолодежи в 10 городах в воскресенье, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)."В 10 регионах России прошли масштабные фестивали молодости: в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму. Организаторами выступило Федеральное агентство по делам молодежи совместно с правительствами ряда регионов страны и партнерами. Участие в мероприятиях приняли более 400 тысяч человек (по состоянию на 17:00 26 июня). В организации события помогли более 1 тысячи волонтеров", - говорится в сообщении.На фестивале в Москве, который прошел в парке "Музеон", выступили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава Росмолодежи Ксения Разуваева и другие представители государственных и общественных организаций. "Задача фестивалей, всего Дня молодежи – это визуализировать все те возможности, которые сегодня в стране существуют для молодых людей", – сказала Разуваева.
https://ria.ru/20220519/rosmolodezh-1789538134.html
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общество, сергей кириенко, ксения разуваева, россия, москва, калининград, музеон
Больше 400 тысяч человек приняли участие в фестивалях Росмолодежи
Больше 400 тысяч в десяти городах человек приняли участие в фестивалях Росмолодежи