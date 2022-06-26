https://ria.ru/20220626/rekord-1798177108.html

В Ялуторовске в Тюменской области испекли рекордный блин

В Ялуторовске в Тюменской области испекли рекордный блин - РИА Новости, 26.06.2022

В Ялуторовске в Тюменской области испекли рекордный блин

Испеченный в городе Ялуторовске Тюменской области блин диаметром 295 сантиметров внесут в Книгу рекордов России, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T08:59

2022-06-26T08:59

2022-06-26T09:02

общество

ялуторовск

россия

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ТЮМЕНЬ, 25 июн - РИА Новости. Испеченный в городе Ялуторовске Тюменской области блин диаметром 295 сантиметров внесут в Книгу рекордов России, сообщает информационный центр правительства региона.Испечь и перевернуть гигантский блин без разрывов пытались на протяжении 16 лет."В день 363-летия города рекорд поставлен и официально зарегистрирован. Самый большой блин в России - 295 см - испекли в Ялуторовске", - говорится в сообщении.Огромный блин в субботу выпекали две команды в течение четырех часов. Всего у них было пять попыток с разными рецептами. Удача оказалась на стороне коллектива культурного центра "Арт-Вояж". Гастрономическую уникальность зафиксировал эксперт книги рекордов России Александр Пересвет."Благодаря многолетней традиции печь блины, Ялуторовская масленица входит в топ-10 событий страны по версии Национального календаря, а Ялуторовск называют блинной столицей России. Теперь официально: Ялуторовск - город, где пекут самые гигантские блины России", - отмечается на странице "Арт-Вояжа" в соцсети "Вконтакте".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ялуторовск, россия