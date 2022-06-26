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В Ялуторовске в Тюменской области испекли рекордный блин - РИА Новости, 26.06.2022
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В Ялуторовске в Тюменской области испекли рекордный блин
В Ялуторовске в Тюменской области испекли рекордный блин - РИА Новости, 26.06.2022
В Ялуторовске в Тюменской области испекли рекордный блин
Испеченный в городе Ялуторовске Тюменской области блин диаметром 295 сантиметров внесут в Книгу рекордов России, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T08:59
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общество
ялуторовск
россия
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ТЮМЕНЬ, 25 июн - РИА Новости. Испеченный в городе Ялуторовске Тюменской области блин диаметром 295 сантиметров внесут в Книгу рекордов России, сообщает информационный центр правительства региона.Испечь и перевернуть гигантский блин без разрывов пытались на протяжении 16 лет."В день 363-летия города рекорд поставлен и официально зарегистрирован. Самый большой блин в России - 295 см - испекли в Ялуторовске", - говорится в сообщении.Огромный блин в субботу выпекали две команды в течение четырех часов. Всего у них было пять попыток с разными рецептами. Удача оказалась на стороне коллектива культурного центра "Арт-Вояж". Гастрономическую уникальность зафиксировал эксперт книги рекордов России Александр Пересвет."Благодаря многолетней традиции печь блины, Ялуторовская масленица входит в топ-10 событий страны по версии Национального календаря, а Ялуторовск называют блинной столицей России. Теперь официально: Ялуторовск - город, где пекут самые гигантские блины России", - отмечается на странице "Арт-Вояжа" в соцсети "Вконтакте".
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общество, ялуторовск, россия
08:59 26.06.2022 (обновлено: 09:02 26.06.2022)
 
В Ялуторовске в Тюменской области испекли рекордный блин

В Ялуторовске в Тюменской области испекли рекордный блин диаметром почти три метра

© Фото : Информационный центр правительства Тюменской областиБлин диаметром 295 сантиметров, испеченный в городе Ялуторовске Тюменской области
Блин диаметром 295 сантиметров, испеченный в городе Ялуторовске Тюменской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© Фото : Информационный центр правительства Тюменской области
Блин диаметром 295 сантиметров, испеченный в городе Ялуторовске Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 25 июн - РИА Новости. Испеченный в городе Ялуторовске Тюменской области блин диаметром 295 сантиметров внесут в Книгу рекордов России, сообщает информационный центр правительства региона.
Испечь и перевернуть гигантский блин без разрывов пытались на протяжении 16 лет.
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"В день 363-летия города рекорд поставлен и официально зарегистрирован. Самый большой блин в России - 295 см - испекли в Ялуторовске", - говорится в сообщении.
Огромный блин в субботу выпекали две команды в течение четырех часов. Всего у них было пять попыток с разными рецептами. Удача оказалась на стороне коллектива культурного центра "Арт-Вояж". Гастрономическую уникальность зафиксировал эксперт книги рекордов России Александр Пересвет.
"Благодаря многолетней традиции печь блины, Ялуторовская масленица входит в топ-10 событий страны по версии Национального календаря, а Ялуторовск называют блинной столицей России. Теперь официально: Ялуторовск - город, где пекут самые гигантские блины России", - отмечается на странице "Арт-Вояжа" в соцсети "Вконтакте".
 
ОбществоЯлуторовскРоссия
 
 
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