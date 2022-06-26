https://ria.ru/20220626/pitomtsy-1798244186.html

Москвичам рассказали, как облегчить жизнь домашним питомцам в жару

Москвичам рассказали, как облегчить жизнь домашним питомцам в жару - РИА Новости, 26.06.2022

Москвичам рассказали, как облегчить жизнь домашним питомцам в жару

В Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы рассказали жителям столицы, как помочь домашним питомцам в жаркую погоду. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T17:06

2022-06-26T17:06

2022-06-26T17:06

москва

общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы рассказали жителям столицы, как помочь домашним питомцам в жаркую погоду.В понедельник в столичном регионе ожидается рекордная субтропическая жара, воздух прогреется до 34 градусов.Москвичам посоветовали проветривать комнаты, чтобы животное не находилось в душном помещении, а также рекомендовали не оставлять питомца в припаркованной машине. Кроме того, во время длительной поездки лучше делать небольшие остановки для прогулки. Также во время жаркой погоды домашнему любимцу необходимо давать больше свежей воды, где бы он ни находился: дома, на прогулке или в поездке."Следите за свежестью корма. Летом он портится быстрее. Гуляйте рано утром или вечером, когда солнце менее активно", - говорится в сообщении.Также в сообщении рекомендовали не сбривать шерсть животного, так как она выполняет функцию терморегулятора, защищая от перегрева и переохлаждения. Если хвостатый друг тяжело и часто дышит, стал вялым, дрожит и высовывает язык, значит у него случился тепловой удар. Необходимо переместить животное в прохладное место и дать ему воды.Кроме того, москвичам не советуют купать кошек, кроликов, морских свинок и хомяков, а в террариумах для рептилий рекомендуют выключить обогревающие лампы и оставить только ультрафиолетовое освещение.

https://ria.ru/20220626/zhara-1798228292.html

https://ria.ru/20220508/zhizn-1787456001.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество