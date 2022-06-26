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Полиция задержала подозреваемого в поджоге храма в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2022
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Полиция задержала подозреваемого в поджоге храма в Петербурге
Полиция задержала подозреваемого в поджоге храма в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2022
Полиция задержала подозреваемого в поджоге храма в Петербурге
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге храма святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T22:23
2022-06-26T22:24
санкт-петербург
санкт-петербургская митрополия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге храма святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.В воскресенье утром на Приозерском шоссе в кирпичном, обшитом деревом здании церкви 2016 года постройки загорелась кровля по всей площади. В 11.28 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. По информации Санкт-Петербургской митрополии, храм внутри не пострадал, сохранились иконостас, престол, все богослужебные предметы и облачения. Настоятель храма отец Анатолий Першин отслужил воскресную литургию вместе с прихожанами под открытым небом. Прихожане выразили готовность участвовать в восстановлении любимого храма."В Санкт-Петербурге полицейскими задержан подозреваемый в поджоге храма святителя Василия Великого", – сказала Волк.
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санкт-петербург, санкт-петербургская митрополия
22:23 26.06.2022 (обновлено: 22:24 26.06.2022)
 
Полиция задержала подозреваемого в поджоге храма в Петербурге

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге храма в Петербурге

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге храма святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В воскресенье утром на Приозерском шоссе в кирпичном, обшитом деревом здании церкви 2016 года постройки загорелась кровля по всей площади. В 11.28 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. По информации Санкт-Петербургской митрополии, храм внутри не пострадал, сохранились иконостас, престол, все богослужебные предметы и облачения. Настоятель храма отец Анатолий Першин отслужил воскресную литургию вместе с прихожанами под открытым небом. Прихожане выразили готовность участвовать в восстановлении любимого храма.
Санкт-Петербурге полицейскими задержан подозреваемый в поджоге храма святителя Василия Великого", – сказала Волк.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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