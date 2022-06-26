https://ria.ru/20220626/peskov-1798195953.html

Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск

Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск - РИА Новости, 26.06.2022

Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск

В Кремле после инспекции министром обороны Сергеем Шойгу группировки войск спецоперации заявили РИА Новости, что министр обороны докладывает президенту о... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T11:03

2022-06-26T11:03

2022-06-26T11:28

специальная военная операция на украине

политика

сергей шойгу

украина

донбасс

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Кремле после инспекции министром обороны Сергеем Шойгу группировки войск спецоперации заявили РИА Новости, что министр обороны докладывает президенту о ситуации ежедневно."Министр обороны докладывает президенту ежедневно", - сказал Песков РИА Новости о том, планируется ли доклад Шойгу президенту об итогах инспекции.В воскресенье в Минобороны сообщили, что Шойгу проинспектировал задействованную на Украине в спецоперации российскую группировку войск, заслушал доклады командующих и вручил награды военнослужащим, проявившим героизм во время выполнения задач в Донбассе.По информации Минобороны, отдельное внимание глава военного ведомства уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для военнослужащих.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220626/nagrada-1798187913.html

https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798182033.html

украина

донбасс

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, сергей шойгу, украина, донбасс