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Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/peskov-1798195953.html
Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск
Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск - РИА Новости, 26.06.2022
Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск
В Кремле после инспекции министром обороны Сергеем Шойгу группировки войск спецоперации заявили РИА Новости, что министр обороны докладывает президенту о... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T11:03
2022-06-26T11:28
специальная военная операция на украине
политика
сергей шойгу
украина
донбасс
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Кремле после инспекции министром обороны Сергеем Шойгу группировки войск спецоперации заявили РИА Новости, что министр обороны докладывает президенту о ситуации ежедневно."Министр обороны докладывает президенту ежедневно", - сказал Песков РИА Новости о том, планируется ли доклад Шойгу президенту об итогах инспекции.В воскресенье в Минобороны сообщили, что Шойгу проинспектировал задействованную на Украине в спецоперации российскую группировку войск, заслушал доклады командующих и вручил награды военнослужащим, проявившим героизм во время выполнения задач в Донбассе.По информации Минобороны, отдельное внимание глава военного ведомства уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для военнослужащих.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220626/nagrada-1798187913.html
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политика, сергей шойгу, украина, донбасс
11:03 26.06.2022 (обновлено: 11:28 26.06.2022)
 
Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск

Пресс-секретарь Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск

© Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской ФедерацииМинистр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине. Кадр видео
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине. Кадр видео
© Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Кремле после инспекции министром обороны Сергеем Шойгу группировки войск спецоперации заявили РИА Новости, что министр обороны докладывает президенту о ситуации ежедневно.
"Министр обороны докладывает президенту ежедневно", - сказал Песков РИА Новости о том, планируется ли доклад Шойгу президенту об итогах инспекции.
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине
Вчера, 10:39Специальная военная операция на Украине
Шойгу наградил военнослужащих, проявивших героизм в Донбассе
В воскресенье в Минобороны сообщили, что Шойгу проинспектировал задействованную на Украине в спецоперации российскую группировку войск, заслушал доклады командующих и вручил награды военнослужащим, проявившим героизм во время выполнения задач в Донбассе.
По информации Минобороны, отдельное внимание глава военного ведомства уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для военнослужащих.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине. Кадр видео
Вчера, 10:07Специальная военная операция на Украине
Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаСергей ШойгуУкраинаДонбасс
 
 
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