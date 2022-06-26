https://ria.ru/20220626/peregovory-1798271479.html
Матвиенко назвала условия переговоров России с Украиной
Матвиенко назвала условия переговоров России с Украиной - РИА Новости, 26.06.2022
Матвиенко назвала условия переговоров России с Украиной
РФ готова к переговорам с Украиной, но условия Москвы должны быть приняты Киевом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T21:03
2022-06-26T21:03
2022-06-26T21:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
валентина матвиенко
совет федерации рф
нато
белоруссия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. РФ готова к переговорам с Украиной, но условия Москвы должны быть приняты Киевом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься. Четко и внятно изложенные нами условия должны быть приняты", - заявила Матвиенко в эфире белорусского телеканала СТВ.Она отметила, что условия России известны, при этом они важны не только для Москвы, но и для европейской безопасности в целом."Огромную роль (в проведении переговоров в Гомельской области) сыграла Белоруссия и лично президент Белоруссии Лукашенко. Мы благодарны Белоруссии за то, что были созданы условия для переговоров и за чёткую и внятную позицию Лукашенко, которая не меняется в зависимости от тех или иных ветров", - подчеркнула она.Спикер отметила, что на Украине воюет не Россия, а коллективный запад НАТО "руками Украина воюет с Россией".
https://ria.ru/20220626/matvienko-1798271170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато, белоруссия
21:03 26.06.2022 (обновлено: 21:54 26.06.2022)
Матвиенко назвала условия переговоров России с Украиной
Спикер Совфеда Матвиенко: Россия готова к переговорам с Украиной, но не декларативным