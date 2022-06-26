Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала условия переговоров России с Украиной - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/peregovory-1798271479.html
Матвиенко назвала условия переговоров России с Украиной
Матвиенко назвала условия переговоров России с Украиной - РИА Новости, 26.06.2022
Матвиенко назвала условия переговоров России с Украиной
РФ готова к переговорам с Украиной, но условия Москвы должны быть приняты Киевом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T21:03
2022-06-26T21:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
валентина матвиенко
совет федерации рф
нато
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. РФ готова к переговорам с Украиной, но условия Москвы должны быть приняты Киевом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься. Четко и внятно изложенные нами условия должны быть приняты", - заявила Матвиенко в эфире белорусского телеканала СТВ.Она отметила, что условия России известны, при этом они важны не только для Москвы, но и для европейской безопасности в целом."Огромную роль (в проведении переговоров в Гомельской области) сыграла Белоруссия и лично президент Белоруссии Лукашенко. Мы благодарны Белоруссии за то, что были созданы условия для переговоров и за чёткую и внятную позицию Лукашенко, которая не меняется в зависимости от тех или иных ветров", - подчеркнула она.Спикер отметила, что на Украине воюет не Россия, а коллективный запад НАТО "руками Украина воюет с Россией".
https://ria.ru/20220626/matvienko-1798271170.html
россия
украина
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато, белоруссия
21:03 26.06.2022 (обновлено: 21:54 26.06.2022)
 
Матвиенко назвала условия переговоров России с Украиной

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия готова к переговорам с Украиной, но не декларативным

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. РФ готова к переговорам с Украиной, но условия Москвы должны быть приняты Киевом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься. Четко и внятно изложенные нами условия должны быть приняты", - заявила Матвиенко в эфире белорусского телеканала СТВ.
Она отметила, что условия России известны, при этом они важны не только для Москвы, но и для европейской безопасности в целом.
"Огромную роль (в проведении переговоров в Гомельской области) сыграла Белоруссия и лично президент Белоруссии Лукашенко. Мы благодарны Белоруссии за то, что были созданы условия для переговоров и за чёткую и внятную позицию Лукашенко, которая не меняется в зависимости от тех или иных ветров", - подчеркнула она.
Спикер отметила, что на Украине воюет не Россия, а коллективный запад НАТО "руками Украина воюет с Россией".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 20:58
Матвиенко: Запад не был заинтересован в переговорах России с Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФНАТОБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала