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Президент Индонезии хочет призвать к диалогу Путина и Зеленского - РИА Новости, 26.06.2022
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Президент Индонезии хочет призвать к диалогу Путина и Зеленского
Президент Индонезии хочет призвать к диалогу Путина и Зеленского - РИА Новости, 26.06.2022
Президент Индонезии хочет призвать к диалогу Путина и Зеленского
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидера РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского "к... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T09:16
2022-06-26T09:40
владимир путин
ретно марсуди
россия
украина
индонезия
большая двадцатка
g7
оон
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БАНГКОК, 26 июн – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидера РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского "к открытию пространства для диалога", сообщает индонезийское национальное новостное агентство ANTARA.Видодо выступил перед журналистами в международном аэропорту Джакарты перед тем, как отправиться в поездку по Европе и Ближнему Востоку, которая включает визиты в Германию, на Украину, в Россию и Объединенные Арабские Эмираты, отмечает агентство. Визиты президента Индонезии на Украину и в Россию состоятся 29 и 30 июня."После Германии я отправлюсь на Украину и встречусь с президентом Зеленским. Моя миссия состоит в том, чтобы пригласить президента Украины, президента Зеленского, открыть пространство для диалога в контексте мира", - сказал глава индонезийского государства, слова которого приводит ANTARA. Президент Индонезии отметил, что встреча с Зеленским направлена "на установление мира между Украиной и Россией" и восстановление мировых цепочек поставок продовольствия.После визита на Украину Видодо отправится в Россию и намерен встретиться с Путиным. ANTARA сообщает, что переговоры с российским президентом будут также направлены "на открытие пространства для диалога" и скорейшее прекращение конфликта.Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди рассказала журналистам, что президент Индонезии примет участие в саммите G7 в Германии, после чего посетит Россию и Украину, став первым лидером азиатской страны, который нанесет визиты сразу и в Москву, и в Киев с момента начала специальной военной операции России на Украине. По словам Марсуди, Видодо посетит Россию и Украину с официальными визитами как президент Индонезии и председатель G20, а также в качестве члена Группы по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов, учрежденной генеральным секретарем ООН. По ее словам, одной из важнейших тем переговоров станет начинающийся в мире продовольственный кризис.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре этого года. В преддверии саммита ряд западных правительств пытались убедить власти Индонезии отозвать приглашение президента России, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в порядке компромисса со странами Запада пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя Зеленского.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее не раз отмечал, что встреча Путина с Зеленским не исключена, но она должна быть подготовлена и финализирована документом, работа над которым остановлена. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что для встречи нужно сначала возобновить работу российской и украинской переговорных команд, и в этом контексте мяч на стороне Киева, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков говорил, что возможность встречи "никто не отвергает", но она требует тщательной подготовки и наличия определенных условий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/mid-1797231962.html
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владимир путин, ретно марсуди, россия, украина, индонезия, большая двадцатка, g7, оон, в мире
09:16 26.06.2022 (обновлено: 09:40 26.06.2022)
 
Президент Индонезии хочет призвать к диалогу Путина и Зеленского

Президент Индонезии Видодо хочет призвать к диалогу Путина и Зеленского

© AP Photo / Mark BakerПрезидент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Mark Baker
Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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БАНГКОК, 26 июн – РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидера РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского "к открытию пространства для диалога", сообщает индонезийское национальное новостное агентство ANTARA.
Видодо выступил перед журналистами в международном аэропорту Джакарты перед тем, как отправиться в поездку по Европе и Ближнему Востоку, которая включает визиты в Германию, на Украину, в Россию и Объединенные Арабские Эмираты, отмечает агентство. Визиты президента Индонезии на Украину и в Россию состоятся 29 и 30 июня.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 10:59
Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" в Индонезии
"После Германии я отправлюсь на Украину и встречусь с президентом Зеленским. Моя миссия состоит в том, чтобы пригласить президента Украины, президента Зеленского, открыть пространство для диалога в контексте мира", - сказал глава индонезийского государства, слова которого приводит ANTARA. Президент Индонезии отметил, что встреча с Зеленским направлена "на установление мира между Украиной и Россией" и восстановление мировых цепочек поставок продовольствия.
После визита на Украину Видодо отправится в Россию и намерен встретиться с Путиным. ANTARA сообщает, что переговоры с российским президентом будут также направлены "на открытие пространства для диалога" и скорейшее прекращение конфликта.
Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди рассказала журналистам, что президент Индонезии примет участие в саммите G7 в Германии, после чего посетит Россию и Украину, став первым лидером азиатской страны, который нанесет визиты сразу и в Москву, и в Киев с момента начала специальной военной операции России на Украине. По словам Марсуди, Видодо посетит Россию и Украину с официальными визитами как президент Индонезии и председатель G20, а также в качестве члена Группы по реагированию на глобальный кризис в области продовольствия, энергетики и финансов, учрежденной генеральным секретарем ООН. По ее словам, одной из важнейших тем переговоров станет начинающийся в мире продовольственный кризис.
Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре этого года. В преддверии саммита ряд западных правительств пытались убедить власти Индонезии отозвать приглашение президента России, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в порядке компромисса со странами Запада пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя Зеленского.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее не раз отмечал, что встреча Путина с Зеленским не исключена, но она должна быть подготовлена и финализирована документом, работа над которым остановлена. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что для встречи нужно сначала возобновить работу российской и украинской переговорных команд, и в этом контексте мяч на стороне Киева, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков говорил, что возможность встречи "никто не отвергает", но она требует тщательной подготовки и наличия определенных условий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 08:00Петербургский международный экономический форум — 2022
Шерпа в G20 рассказала о предстоящем визите президента Индонезии в Россию
 
Владимир ПутинРетно МарсудиРоссияУкраинаИндонезияБольшая двадцаткаG7ООНВ мире
 
 
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