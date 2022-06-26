https://ria.ru/20220626/penza-1798274335.html

Более тысячи поправок к законопроекту об МСУ собрала профильная ассоциация

Более тысячи поправок к законопроекту об МСУ собрала профильная ассоциация - РИА Новости, 26.06.2022

Более тысячи поправок к законопроекту об МСУ собрала профильная ассоциация

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления получила более 1 тысячи предложений по поправкам и дополнениям в законопроект об общих принципах... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T21:35

2022-06-26T21:35

2022-06-26T21:35

пензенская область

россия

пенза

госдума рф

совет федерации рф

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 26 июн - РИА Новости. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления получила более 1 тысячи предложений по поправкам и дополнениям в законопроект об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ), заявил первый зампред высшего совета ассоциации, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.Законопроект об организации местного самоуправления в РФ был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Новым законопроектом закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, считают авторы инициативы. Основная часть положений законопроекта вступит в силу в 2023 году, переход на новую систему завершится к 2028 году."В настоящее время завершается подготовка ко второму чтению проекта закона о местном самоуправлении, который носит всеобъемлющий характер, прописывая функционал местного самоуправления в России. Документ прошел масштабное общественное обсуждение, в том числе на площадке Совета Федерации. Всего более одной тысячи предложений по внесению изменений и дополнений в законопроект было направлено во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.Губернатор в воскресенье на пленарном заседании VIII ежегодной конференции "Местное самоуправление: служение и ответственность" Всероссийского совета местного самоуправления в формате видеоконференцсвязи отметил, что сейчас российское местное самоуправление находится на важном этапе своего развития."Это связано с продолжением реализации в действующем законодательстве конституционных положений о вхождении муниципальных органов власти в единую систему публичной власти, а также масштабной деятельностью по повышению устойчивости экономики и социальной защищенности граждан в условиях внешнего давления. Все это требует слаженных и скоординированных действий всех уровней власти. Муниципальные органы власти как самые близкие к людям непосредственно решают жизненно важные вопросы - от обеспечения порядка в ЖКХ и благоустройства до развития инфраструктуры. Во многом от них зависит реализация государственных задач на местах", - подчеркнул Мельниченко.Депутат Госдумы Алексей Диденко из студии в Пензе заявил, что законопроект об организации местного самоуправления в РФ планируется принять уже до конца текущей сессии нижней палаты российского парламента, и до конца текущего года он вступит в силу."В муниципальном сообществе трудится более 500 тысяч человек, и это служба, ежедневно решающая с гражданами вопросы, от которых зависит комфорт людей и той среды, в которой они живут... С принятием закона процедура передачи полномочий региона на места или с муниципального округа на регион станет гораздо гибче", - цитирует слова Диденко пресс-служба правительства области.

https://ria.ru/20220617/penza-1796207407.html

https://ria.ru/20220622/penza-1797424562.html

https://ria.ru/20220609/penza-1794436546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, пенза, госдума рф, совет федерации рф, олег мельниченко