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Более тысячи поправок к законопроекту об МСУ собрала профильная ассоциация - РИА Новости, 26.06.2022
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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20220626/penza-1798274335.html
Более тысячи поправок к законопроекту об МСУ собрала профильная ассоциация
Более тысячи поправок к законопроекту об МСУ собрала профильная ассоциация - РИА Новости, 26.06.2022
Более тысячи поправок к законопроекту об МСУ собрала профильная ассоциация
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления получила более 1 тысячи предложений по поправкам и дополнениям в законопроект об общих принципах... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T21:35
2022-06-26T21:35
пензенская область
россия
пенза
госдума рф
совет федерации рф
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 26 июн - РИА Новости. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления получила более 1 тысячи предложений по поправкам и дополнениям в законопроект об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ), заявил первый зампред высшего совета ассоциации, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.Законопроект об организации местного самоуправления в РФ был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Новым законопроектом закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, считают авторы инициативы. Основная часть положений законопроекта вступит в силу в 2023 году, переход на новую систему завершится к 2028 году."В настоящее время завершается подготовка ко второму чтению проекта закона о местном самоуправлении, который носит всеобъемлющий характер, прописывая функционал местного самоуправления в России. Документ прошел масштабное общественное обсуждение, в том числе на площадке Совета Федерации. Всего более одной тысячи предложений по внесению изменений и дополнений в законопроект было направлено во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.Губернатор в воскресенье на пленарном заседании VIII ежегодной конференции "Местное самоуправление: служение и ответственность" Всероссийского совета местного самоуправления в формате видеоконференцсвязи отметил, что сейчас российское местное самоуправление находится на важном этапе своего развития."Это связано с продолжением реализации в действующем законодательстве конституционных положений о вхождении муниципальных органов власти в единую систему публичной власти, а также масштабной деятельностью по повышению устойчивости экономики и социальной защищенности граждан в условиях внешнего давления. Все это требует слаженных и скоординированных действий всех уровней власти. Муниципальные органы власти как самые близкие к людям непосредственно решают жизненно важные вопросы - от обеспечения порядка в ЖКХ и благоустройства до развития инфраструктуры. Во многом от них зависит реализация государственных задач на местах", - подчеркнул Мельниченко.Депутат Госдумы Алексей Диденко из студии в Пензе заявил, что законопроект об организации местного самоуправления в РФ планируется принять уже до конца текущей сессии нижней палаты российского парламента, и до конца текущего года он вступит в силу."В муниципальном сообществе трудится более 500 тысяч человек, и это служба, ежедневно решающая с гражданами вопросы, от которых зависит комфорт людей и той среды, в которой они живут... С принятием закона процедура передачи полномочий региона на места или с муниципального округа на регион станет гораздо гибче", - цитирует слова Диденко пресс-служба правительства области.
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россия, пенза, госдума рф, совет федерации рф, олег мельниченко
21:35 26.06.2022
 

Более тысячи поправок к законопроекту об МСУ собрала профильная ассоциация

© Фото : пресс-служба губернатора и Правительства Пензенской области Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© Фото : пресс-служба губернатора и Правительства Пензенской области
Пенза. Архивное фото
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ПЕНЗА, 26 июн - РИА Новости. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления получила более 1 тысячи предложений по поправкам и дополнениям в законопроект об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ), заявил первый зампред высшего совета ассоциации, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Законопроект об организации местного самоуправления в РФ был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Новым законопроектом закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, считают авторы инициативы. Основная часть положений законопроекта вступит в силу в 2023 году, переход на новую систему завершится к 2028 году.
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"В настоящее время завершается подготовка ко второму чтению проекта закона о местном самоуправлении, который носит всеобъемлющий характер, прописывая функционал местного самоуправления в России. Документ прошел масштабное общественное обсуждение, в том числе на площадке Совета Федерации. Всего более одной тысячи предложений по внесению изменений и дополнений в законопроект было направлено во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона.
Губернатор в воскресенье на пленарном заседании VIII ежегодной конференции "Местное самоуправление: служение и ответственность" Всероссийского совета местного самоуправления в формате видеоконференцсвязи отметил, что сейчас российское местное самоуправление находится на важном этапе своего развития.
"Это связано с продолжением реализации в действующем законодательстве конституционных положений о вхождении муниципальных органов власти в единую систему публичной власти, а также масштабной деятельностью по повышению устойчивости экономики и социальной защищенности граждан в условиях внешнего давления. Все это требует слаженных и скоординированных действий всех уровней власти. Муниципальные органы власти как самые близкие к людям непосредственно решают жизненно важные вопросы - от обеспечения порядка в ЖКХ и благоустройства до развития инфраструктуры. Во многом от них зависит реализация государственных задач на местах", - подчеркнул Мельниченко.
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Депутат Госдумы Алексей Диденко из студии в Пензе заявил, что законопроект об организации местного самоуправления в РФ планируется принять уже до конца текущей сессии нижней палаты российского парламента, и до конца текущего года он вступит в силу.
"В муниципальном сообществе трудится более 500 тысяч человек, и это служба, ежедневно решающая с гражданами вопросы, от которых зависит комфорт людей и той среды, в которой они живут... С принятием закона процедура передачи полномочий региона на места или с муниципального округа на регион станет гораздо гибче", - цитирует слова Диденко пресс-служба правительства области.

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