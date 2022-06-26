https://ria.ru/20220626/neft-1798161048.html

СМИ: страны G7 хотят установить предельные цены на российскую нефть

СМИ: страны G7 хотят установить предельные цены на российскую нефть - РИА Новости, 26.06.2022

СМИ: страны G7 хотят установить предельные цены на российскую нефть

Страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Германии. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T01:06

2022-06-26T01:06

2022-06-26T01:20

цены на нефть

россия

в мире

g7

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве Германии.Ранее власти США заявляли, что работают с союзниками над введением ценовых лимитов на закупки российской нефти."Мы на верном пути к достижению соглашения (по поводу предельных цен на нефть из РФ - ред.)", - заявил источник в немецком правительстве, добавив, что ведутся "очень конструктивные" обсуждения.Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220625/serbiya-1798086730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, россия, в мире, g7