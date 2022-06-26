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США ждут в обновленной концепции НАТО "жестких формулировок" в адрес Китая - РИА Новости, 26.06.2022
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США ждут в обновленной концепции НАТО "жестких формулировок" в адрес Китая
США ждут в обновленной концепции НАТО "жестких формулировок" в адрес Китая - РИА Новости, 26.06.2022
США ждут в обновленной концепции НАТО "жестких формулировок" в адрес Китая
США ожидают, что обновленная стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять в ходе предстоящего в конце месяца саммита альянса в Мадриде, будет... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:12
2022-06-26T16:15
сша
нато
китай
в мире
йенс столтенберг
мадрид
россия
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США ожидают, что обновленная стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять в ходе предстоящего в конце месяца саммита альянса в Мадриде, будет содержать ряд "жестких" формулировок относительно Китая, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома высокого ранга."Команды различных стран продолжают вносить последние изменения в текст стратегической концепции. Мы уверены, что получим очень хороший результат. Стратегическая концепция НАТО будет содержать жесткую риторику в адрес Китая, что станет существенным отличием от документа 2010 года, когда Китай не был упомянут вовсе, а Россия называлась стратегическим партнером или вроде того", - сказал представитель американской администрации.Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.
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сша, нато, китай, в мире, йенс столтенберг, мадрид, россия
16:12 26.06.2022 (обновлено: 16:15 26.06.2022)
 
США ждут в обновленной концепции НАТО "жестких формулировок" в адрес Китая

Белый дом: США ждут, что концепция НАТО будет содержать "жесткие формулировки" в адрес КНР

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США ожидают, что обновленная стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять в ходе предстоящего в конце месяца саммита альянса в Мадриде, будет содержать ряд "жестких" формулировок относительно Китая, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома высокого ранга.
"Команды различных стран продолжают вносить последние изменения в текст стратегической концепции. Мы уверены, что получим очень хороший результат. Стратегическая концепция НАТО будет содержать жесткую риторику в адрес Китая, что станет существенным отличием от документа 2010 года, когда Китай не был упомянут вовсе, а Россия называлась стратегическим партнером или вроде того", - сказал представитель американской администрации.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 08:00
У Запада не осталось союзников против Путина и Си
Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.
 
СШАНАТОКитайВ миреЙенс СтолтенбергМадридРоссия
 
 
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