16:12 26.06.2022 (обновлено: 16:15 26.06.2022)
США ждут в обновленной концепции НАТО "жестких формулировок" в адрес Китая
Белый дом: США ждут, что концепция НАТО будет содержать "жесткие формулировки" в адрес КНР
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США ожидают, что обновленная стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять в ходе предстоящего в конце месяца саммита альянса в Мадриде, будет содержать ряд "жестких" формулировок относительно Китая, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома высокого ранга.
"Команды различных стран продолжают вносить последние изменения в текст стратегической концепции. Мы уверены, что получим очень хороший результат. Стратегическая концепция НАТО будет содержать жесткую риторику в адрес Китая, что станет существенным отличием от документа 2010 года, когда Китай не был упомянут вовсе, а Россия называлась стратегическим партнером или вроде того", - сказал представитель американской администрации.
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Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.