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СМИ: НАТО может принять решение о крупнейшем развертывании сил в Европе - РИА Новости, 26.06.2022
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СМИ: НАТО может принять решение о крупнейшем развертывании сил в Европе
СМИ: НАТО может принять решение о крупнейшем развертывании сил в Европе - РИА Новости, 26.06.2022
СМИ: НАТО может принять решение о крупнейшем развертывании сил в Европе
Страны НАТО во время саммита в Мадриде могут принять решение о крупнейшем увеличении контингента в Европе, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T11:38
2022-06-26T14:13
в мире
нато
мадрид
россия
европа
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Страны НАТО во время саммита в Мадриде могут принять решение о крупнейшем увеличении контингента в Европе, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники.По их данным, некоторые страны хотят формировать восточную группировку бригадами, а не боевыми группами, как сейчас. Таким образом, количество военнослужащих внутри одной единицы с 1000-1600 увеличится как минимум вдвое.Также обсуждается размещение дивизий численностью до 15 тысяч человек под командованием генералов.Как отмечается, на ближайшем съезде будет принята новая стратегическая концепция альянса, которую сейчас называют "Мадридская концепция". По данным источников, документ "положит конец связям с Москвой".Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.
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в мире, нато, мадрид, россия, европа
11:38 26.06.2022 (обновлено: 14:13 26.06.2022)
 
СМИ: НАТО может принять решение о крупнейшем развертывании сил в Европе

Pais: на саммите НАТО в Мадриде обсудят вопрос о крупнейшем развертывании вооруженных сил

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на учениях НАТО
Военнослужащие США на учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие США на учениях НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Страны НАТО во время саммита в Мадриде могут принять решение о крупнейшем увеличении контингента в Европе, пишет испанская газета Pais со ссылкой на источники.
По их данным, некоторые страны хотят формировать восточную группировку бригадами, а не боевыми группами, как сейчас. Таким образом, количество военнослужащих внутри одной единицы с 1000-1600 увеличится как минимум вдвое.
Также обсуждается размещение дивизий численностью до 15 тысяч человек под командованием генералов.
Как отмечается, на ближайшем съезде будет принята новая стратегическая концепция альянса, которую сейчас называют "Мадридская концепция". По данным источников, документ "положит конец связям с Москвой".
Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.
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