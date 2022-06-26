https://ria.ru/20220626/nagrada-1798187913.html

Шойгу наградил военнослужащих, проявивших героизм в Донбассе

Шойгу наградил военнослужащих, проявивших героизм в Донбассе - РИА Новости, 26.06.2022

Шойгу наградил военнослужащих, проявивших героизм в Донбассе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим, проявившим героизм во время выполнения задач в Донбассе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:39

2022-06-26T10:39

2022-06-26T10:40

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798185740_0:0:1852:1042_1920x0_80_0_0_e3546096977990aeda3bde520e40d1f2.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим, проявившим героизм во время выполнения задач в Донбассе, сообщили в Минобороны."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды: медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и Ордена Мужества российским военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции", - следует из сообщения.Шойгу выразил уверенность в вооружённых силах РФ на Донбассе."Уверен в вас, впереди у вас ещё много славных дел на благо нашего отечества, вооружённых сил и воздушно-десантных войск, поздравляю", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798182033.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донбасс