10:39 26.06.2022 (обновлено: 10:40 26.06.2022)
Шойгу наградил военнослужащих, проявивших героизм в Донбассе
Министр обороны Сергей Шойгу наградил военнослужащих, проявивших героизм в Донбассе
© Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской ФедерацииМинистр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине
© Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим, проявившим героизм во время выполнения задач в Донбассе, сообщили в Минобороны.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды: медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и Ордена Мужества российским военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции", - следует из сообщения.
"Уверен в вас, впереди у вас ещё много славных дел на благо нашего отечества, вооружённых сил и воздушно-десантных войск, поздравляю", - сказал Шойгу.