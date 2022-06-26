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Шойгу наградил военнослужащих, проявивших героизм в Донбассе - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/nagrada-1798187913.html
Шойгу наградил военнослужащих, проявивших героизм в Донбассе
Шойгу наградил военнослужащих, проявивших героизм в Донбассе - РИА Новости, 26.06.2022
Шойгу наградил военнослужащих, проявивших героизм в Донбассе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим, проявившим героизм во время выполнения задач в Донбассе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:39
2022-06-26T10:40
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
донбасс
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим, проявившим героизм во время выполнения задач в Донбассе, сообщили в Минобороны."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды: медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и Ордена Мужества российским военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции", - следует из сообщения.Шойгу выразил уверенность в вооружённых силах РФ на Донбассе."Уверен в вас, впереди у вас ещё много славных дел на благо нашего отечества, вооружённых сил и воздушно-десантных войск, поздравляю", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220626/spetsoperatsiya-1798182033.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донбасс
10:39 26.06.2022 (обновлено: 10:40 26.06.2022)
 
Шойгу наградил военнослужащих, проявивших героизм в Донбассе

Министр обороны Сергей Шойгу наградил военнослужащих, проявивших героизм в Донбассе

© Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской ФедерацииМинистр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине
© Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим, проявившим героизм во время выполнения задач в Донбассе, сообщили в Минобороны.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды: медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и Ордена Мужества российским военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции", - следует из сообщения.
Шойгу выразил уверенность в вооружённых силах РФ на Донбассе.
"Уверен в вас, впереди у вас ещё много славных дел на благо нашего отечества, вооружённых сил и воздушно-десантных войск, поздравляю", - сказал Шойгу.
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Украине. Кадр видео
Вчера, 10:07Специальная военная операция на Украине
Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияДонбасс
 
 
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