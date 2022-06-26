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В Петербурге загорелась кровля церкви - РИА Новости, 26.06.2022
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В Петербурге загорелась кровля церкви
В Петербурге загорелась кровля церкви - РИА Новости, 26.06.2022
В Петербурге загорелась кровля церкви
Кровля церкви 2016 года постройки загорелась утром в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T09:13
2022-06-26T09:13
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Кровля церкви 2016 года постройки загорелась утром в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.Сообщение о пожаре на Приозерском шоссе, дом 12, корпус 1 поступило в 6.05."В кирпичном, обшитом деревом, размером 33 на 6 метров 2016 года постройки здании церкви горит кровля по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара от МЧС привлекли шесть единиц техники и 30 человек.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург
09:13 26.06.2022
 
В Петербурге загорелась кровля церкви

На Приозерском шоссе в Петербурге загорелась кровля церкви

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Кровля церкви 2016 года постройки загорелась утром в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре на Приозерском шоссе, дом 12, корпус 1 поступило в 6.05.
"В кирпичном, обшитом деревом, размером 33 на 6 метров 2016 года постройки здании церкви горит кровля по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара от МЧС привлекли шесть единиц техники и 30 человек.
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