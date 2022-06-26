https://ria.ru/20220626/krovlya-1798178385.html
В Петербурге загорелась кровля церкви
В Петербурге загорелась кровля церкви - РИА Новости, 26.06.2022
В Петербурге загорелась кровля церкви
Кровля церкви 2016 года постройки загорелась утром в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T09:13
2022-06-26T09:13
2022-06-26T09:13
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/95/1529899510_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_1cfe861e5e5c8e57ade8fac1845af470.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Кровля церкви 2016 года постройки загорелась утром в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.Сообщение о пожаре на Приозерском шоссе, дом 12, корпус 1 поступило в 6.05."В кирпичном, обшитом деревом, размером 33 на 6 метров 2016 года постройки здании церкви горит кровля по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара от МЧС привлекли шесть единиц техники и 30 человек.
https://ria.ru/20220626/dtp-1798174280.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/95/1529899510_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_fceddc0fb36f8c0798958a3b309c4cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург
В Петербурге загорелась кровля церкви
На Приозерском шоссе в Петербурге загорелась кровля церкви
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Кровля церкви 2016 года постройки загорелась утром в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре на Приозерском шоссе, дом 12, корпус 1 поступило в 6.05.
"В кирпичном, обшитом деревом, размером 33 на 6 метров 2016 года постройки здании церкви горит кровля по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара от МЧС
привлекли шесть единиц техники и 30 человек.