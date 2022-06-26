https://ria.ru/20220626/krovlya-1798178385.html

В Петербурге загорелась кровля церкви

В Петербурге загорелась кровля церкви - РИА Новости, 26.06.2022

В Петербурге загорелась кровля церкви

Кровля церкви 2016 года постройки загорелась утром в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T09:13

2022-06-26T09:13

2022-06-26T09:13

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Кровля церкви 2016 года постройки загорелась утром в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.Сообщение о пожаре на Приозерском шоссе, дом 12, корпус 1 поступило в 6.05."В кирпичном, обшитом деревом, размером 33 на 6 метров 2016 года постройки здании церкви горит кровля по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара от МЧС привлекли шесть единиц техники и 30 человек.

https://ria.ru/20220626/dtp-1798174280.html

санкт-петербург

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург