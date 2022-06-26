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В США предрекли крах современного мира из-за утраты своей мощи
В США предрекли крах современного мира из-за утраты своей мощи - РИА Новости, 26.06.2022
В США предрекли крах современного мира из-за утраты своей мощи
Современный глобализированный мир рухнет по экономическим причинам, такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T02:54
2022-06-26T02:54
2022-06-26T02:54
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Современный глобализированный мир рухнет по экономическим причинам, такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс.В частности, речь идет о дефиците продуктов питания и энергоресурсов. "Этот процесс уже начался", - предупредил Уоттерс.В качестве примера он привел продовольственные кризисы, разразившиеся в Перу и на Шри-Ланке. Следующей на очереди может оказаться любая страна, считает телеведущий.Он отметил, что за функционирование глобального миропорядка отвечали США, а их ВМС защищали судоходство. "Теперь мы эту способность утратили", - констатировал Уоттерс.Собеседник Уоттерса, автор книги "Конец света – только начало" Питер Зейхан на это заметил, что у США пропало желание продолжать свой прежний курс. "Мы растратили всю прежнюю мощь. На вооружении у нас 14 авианосцев, еще несколько на подходе — этого достаточно для разрушения какой-то страны, но для патрулирования мирового океана с целью защиты морской торговли необходимо около 800 эсминцев, а у нас их всего 70", - посетовал он.Ранее главный экономист японского банка "Мидзухо" Сюнсукэ Кобаяси заявил, что если российский газ исчезнет с рынка, мир ждет конец света. Нехватка газа приведет к конкуренции на рынке и увеличению спроса на уголь, нефть и СПГ. Банкир признался, что не знает, насколько подорожают энергоносители.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, перу, шри-ланка
В США предрекли крах современного мира из-за утраты своей мощи
Телеведущий Fox News Уоттерс: США потеряли способность защищать глобальный миропорядок
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Современный глобализированный мир рухнет по экономическим причинам, такое мнение высказал
ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс.
В частности, речь идет о дефиците продуктов питания и энергоресурсов. "Этот процесс уже начался", - предупредил Уоттерс.
В качестве примера он привел продовольственные кризисы, разразившиеся в Перу
и на Шри-Ланке
. Следующей на очереди может оказаться любая страна, считает телеведущий.
Он отметил, что за функционирование глобального миропорядка отвечали США
, а их ВМС защищали судоходство. "Теперь мы эту способность утратили", - констатировал Уоттерс.
Собеседник Уоттерса, автор книги "Конец света – только начало" Питер Зейхан на это заметил, что у США пропало желание продолжать свой прежний курс. "Мы растратили всю прежнюю мощь. На вооружении у нас 14 авианосцев, еще несколько на подходе — этого достаточно для разрушения какой-то страны, но для патрулирования мирового океана с целью защиты морской торговли необходимо около 800 эсминцев, а у нас их всего 70", - посетовал он.
Ранее главный экономист японского банка "Мидзухо" Сюнсукэ Кобаяси заявил, что если российский газ исчезнет с рынка, мир ждет конец света. Нехватка газа приведет к конкуренции на рынке и увеличению спроса на уголь, нефть и СПГ. Банкир признался, что не знает, насколько подорожают энергоносители.
Россия
начала 24 февраля военную операцию на Украине
. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы
, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>