Якутия передала Приморскому краю Огонь спортивных игр "Дети Азии"
Якутия передала Приморскому краю Огонь VII международных спортивных игр "Дети Азии"
© Фото : Георгий Шпикалов/агентство "PR+Sport"Международные спортивные игры Дети Азии
© Фото : Георгий Шпикалов/агентство "PR+Sport"
Международные спортивные игры Дети Азии. Архивное фото
ЯКУТСК, 26 июн – РИА Новости. Эстафета огня VII международных спортивных игр "Дети Азии" стартовала на празднике "Ысыах Туймаады" в Якутске, огонь передан Приморскому краю, где игры пройдут с 27 июля по 8 августа, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Международные спортивные игры "Дети Азии" впервые прошли в честь 100-летия современного олимпийского движения в 1996 году в Якутске по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. Игры проводятся каждые четыре года под патронатом ЮНЕСКО, Международного олимпийского комитета, при поддержке президента и правительства РФ, Олимпийского совета Азии, Олимпийского комитета России.
Огонь шестых Игр зажгли 24 июня в сакральном месте Якутии - в национальном парке "Ленские столбы".
"Во второй день национального праздника "Ысыах Туймаады" состоялась торжественная церемония встречи и передачи огня VII Международных спортивных Игр "Дети Азии", которые пройдут с 27 июля по 8 августа 2022 года в Приморском крае в городе Владивосток", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в старте эстафеты огня в городе Якутске и передачи Приморскому краю приняли участие заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Сергей Местников, глава города Якутска Евгений Григорьев, президент международного комитета игр "Дети Азии" Владимир Максимов, министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.
Огонь эстафеты первыми понесли четырехкратный чемпион России, двухкратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Европы, участник Олимпийских Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, заслуженный мастер спорта Российской Федерации боксер Василий Егоров, пятикратная чемпионка по марафону, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Сардаана Трофимова, победительница первенства страны по пулевой стрельбе в 2021 году Алина Готовцева, призер первенства России по легкой атлетике Данил Андросов.
По мнению главы города Якутска Евгения Григорьева, игры "Дети Азии" внесут вклад в укрепление мира. "От дружбы в спорте - к миру на Земле - таков главный олимпийский посыл международных детских спортивных игр "Дети Азии", - приводятся слова градоначальника.
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