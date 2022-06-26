https://ria.ru/20220626/fonari-1798265919.html

Вандалы повредили фонари на Львином мосту в Петербурге

Вандалы повредили фонари на Львином мосту в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2022

Вандалы повредили фонари на Львином мосту в Петербурге

Вандалы повредили исторические фонари на Львином мосту на канале Грибоедова в центре Санкт-Петербурга, сообщает СПб ГБУ "Мостотрест". РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T19:53

2022-06-26T19:53

2022-06-26T19:55

происшествия

санкт-петербург

россия

мостотрест

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Вандалы повредили исторические фонари на Львином мосту на канале Грибоедова в центре Санкт-Петербурга, сообщает СПб ГБУ "Мостотрест"."Специалисты "Ленсвет", которые отвечают за освещение в городе, обнаружили на мосту почти уничтоженные фонари. Об этом они сообщили в диспетчерскую службу "Мостотреста". Инженеры зафиксировали, что два фонаря, являющиеся объектами культурного наследия, были свернуты, будто на них кто-то качался", - сообщает предприятие на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что предприятие направит все имеющиеся данные в правоохранительные органы для поиска вандалов."Мы осуждаем тех, кто так варварски относится к истории города. Надеемся, что жители района подключатся и помогут нам и правоохранительным органам найти виновных", - отметил директор "Мостотреста" Андрей Кочин, слова которого приводятся в сообщении.Аварийная служба "Мостотреста" доставит фонари на хранение, затем будет решаться вопрос об их восстановлении.Львиный мост — пешеходный мост через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, соединяет Казанский и Спасский острова. Памятник мостостроительной архитектуры первой четверти XIX века, объект культурного наследия России федерального значения. Один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Банковским и Почтамтским мостами). Свое название Львиный мост получил от четырех чугунных скульптур львов работы скульптора П. П. Соколова, расположенных по углам моста.

https://ria.ru/20220523/kartina-1790187280.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, мостотрест