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Вандалы повредили фонари на Львином мосту в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2022
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Вандалы повредили фонари на Львином мосту в Петербурге
Вандалы повредили фонари на Львином мосту в Петербурге - РИА Новости, 26.06.2022
Вандалы повредили фонари на Львином мосту в Петербурге
Вандалы повредили исторические фонари на Львином мосту на канале Грибоедова в центре Санкт-Петербурга, сообщает СПб ГБУ "Мостотрест". РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T19:53
2022-06-26T19:55
происшествия
санкт-петербург
россия
мостотрест
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Вандалы повредили исторические фонари на Львином мосту на канале Грибоедова в центре Санкт-Петербурга, сообщает СПб ГБУ "Мостотрест"."Специалисты "Ленсвет", которые отвечают за освещение в городе, обнаружили на мосту почти уничтоженные фонари. Об этом они сообщили в диспетчерскую службу "Мостотреста". Инженеры зафиксировали, что два фонаря, являющиеся объектами культурного наследия, были свернуты, будто на них кто-то качался", - сообщает предприятие на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что предприятие направит все имеющиеся данные в правоохранительные органы для поиска вандалов."Мы осуждаем тех, кто так варварски относится к истории города. Надеемся, что жители района подключатся и помогут нам и правоохранительным органам найти виновных", - отметил директор "Мостотреста" Андрей Кочин, слова которого приводятся в сообщении.Аварийная служба "Мостотреста" доставит фонари на хранение, затем будет решаться вопрос об их восстановлении.Львиный мост — пешеходный мост через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, соединяет Казанский и Спасский острова. Памятник мостостроительной архитектуры первой четверти XIX века, объект культурного наследия России федерального значения. Один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Банковским и Почтамтским мостами). Свое название Львиный мост получил от четырех чугунных скульптур львов работы скульптора П. П. Соколова, расположенных по углам моста.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мостотрест
19:53 26.06.2022 (обновлено: 19:55 26.06.2022)
 
Вандалы повредили фонари на Львином мосту в Петербурге

Вандалы повредили исторические фонари на Львином мосту в центре Петербурга

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Вандалы повредили исторические фонари на Львином мосту на канале Грибоедова в центре Санкт-Петербурга, сообщает СПб ГБУ "Мостотрест".
"Специалисты "Ленсвет", которые отвечают за освещение в городе, обнаружили на мосту почти уничтоженные фонари. Об этом они сообщили в диспетчерскую службу "Мостотреста". Инженеры зафиксировали, что два фонаря, являющиеся объектами культурного наследия, были свернуты, будто на них кто-то качался", - сообщает предприятие на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что предприятие направит все имеющиеся данные в правоохранительные органы для поиска вандалов.
"Мы осуждаем тех, кто так варварски относится к истории города. Надеемся, что жители района подключатся и помогут нам и правоохранительным органам найти виновных", - отметил директор "Мостотреста" Андрей Кочин, слова которого приводятся в сообщении.
Аварийная служба "Мостотреста" доставит фонари на хранение, затем будет решаться вопрос об их восстановлении.
Львиный мост — пешеходный мост через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, соединяет Казанский и Спасский острова. Памятник мостостроительной архитектуры первой четверти XIX века, объект культурного наследия России федерального значения. Один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Банковским и Почтамтским мостами). Свое название Львиный мост получил от четырех чугунных скульптур львов работы скульптора П. П. Соколова, расположенных по углам моста.
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