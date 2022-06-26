19:53 26.06.2022 (обновлено: 19:55 26.06.2022)
Вандалы повредили фонари на Львином мосту в Петербурге
Вандалы повредили исторические фонари на Львином мосту в центре Петербурга
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Вандалы повредили исторические фонари на Львином мосту на канале Грибоедова в центре Санкт-Петербурга, сообщает СПб ГБУ "Мостотрест".
"Специалисты "Ленсвет", которые отвечают за освещение в городе, обнаружили на мосту почти уничтоженные фонари. Об этом они сообщили в диспетчерскую службу "Мостотреста". Инженеры зафиксировали, что два фонаря, являющиеся объектами культурного наследия, были свернуты, будто на них кто-то качался", - сообщает предприятие на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что предприятие направит все имеющиеся данные в правоохранительные органы для поиска вандалов.
"Мы осуждаем тех, кто так варварски относится к истории города. Надеемся, что жители района подключатся и помогут нам и правоохранительным органам найти виновных", - отметил директор "Мостотреста" Андрей Кочин, слова которого приводятся в сообщении.
Аварийная служба "Мостотреста" доставит фонари на хранение, затем будет решаться вопрос об их восстановлении.
Львиный мост — пешеходный мост через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, соединяет Казанский и Спасский острова. Памятник мостостроительной архитектуры первой четверти XIX века, объект культурного наследия России федерального значения. Один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Банковским и Почтамтским мостами). Свое название Львиный мост получил от четырех чугунных скульптур львов работы скульптора П. П. Соколова, расположенных по углам моста.