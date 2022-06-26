https://ria.ru/20220626/dzhonson-1798252152.html

Джонсон заявил об окончании "вечеринки" российских углеводородов для G7

Джонсон заявил об окончании "вечеринки" российских углеводородов для G7 - РИА Новости, 27.06.2022

Джонсон заявил об окончании "вечеринки" российских углеводородов для G7

Страны "Большой семерки" понимают, что "вечеринка" углеводородов из России подошла к концу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-26T18:15

2022-06-26T18:15

2022-06-27T00:24

в мире

великобритания

g7

опек

цены на нефть

борис джонсон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Страны "Большой семерки" понимают, что "вечеринка" углеводородов из России подошла к концу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Я думаю, что здесь, на G7, <...> мы все осознаем, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации", — сказал Джонсон в интервью телеканалу CNN.В краткосрочной перспективе он предложил заместить бойкотируемые российские энергоносители поставками из других источников, в первую очередь из стран ОПЕК, а в долгосрочной — развивать зеленую энергетику.Джонсон пообещал, что Великобритания будет работать над ветровой энергетикой и строить по ядерному реактору в год, а не раз в десять лет, как планировалось в докризисные времена.

https://ria.ru/20220607/neft-1793548118.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, g7, опек, цены на нефть, борис джонсон, россия