https://ria.ru/20220626/dzhonson-1798252152.html
Джонсон заявил об окончании "вечеринки" российских углеводородов для G7
Джонсон заявил об окончании "вечеринки" российских углеводородов для G7 - РИА Новости, 27.06.2022
Джонсон заявил об окончании "вечеринки" российских углеводородов для G7
Страны "Большой семерки" понимают, что "вечеринка" углеводородов из России подошла к концу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-26T18:15
2022-06-26T18:15
2022-06-27T00:24
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опек
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борис джонсон
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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Страны "Большой семерки" понимают, что "вечеринка" углеводородов из России подошла к концу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Я думаю, что здесь, на G7, <...> мы все осознаем, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации", — сказал Джонсон в интервью телеканалу CNN.В краткосрочной перспективе он предложил заместить бойкотируемые российские энергоносители поставками из других источников, в первую очередь из стран ОПЕК, а в долгосрочной — развивать зеленую энергетику.Джонсон пообещал, что Великобритания будет работать над ветровой энергетикой и строить по ядерному реактору в год, а не раз в десять лет, как планировалось в докризисные времена.
https://ria.ru/20220607/neft-1793548118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, g7, опек, цены на нефть, борис джонсон, россия
18:15 26.06.2022 (обновлено: 00:24 27.06.2022)
Джонсон заявил об окончании "вечеринки" российских углеводородов для G7
Премьер Британии Джонсон заявил об окончании "вечеринки российских углеводородов" для G7