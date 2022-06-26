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Джонсон заявил об окончании "вечеринки" российских углеводородов для G7 - РИА Новости, 27.06.2022
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Джонсон заявил об окончании "вечеринки" российских углеводородов для G7
Джонсон заявил об окончании "вечеринки" российских углеводородов для G7 - РИА Новости, 27.06.2022
Джонсон заявил об окончании "вечеринки" российских углеводородов для G7
Страны "Большой семерки" понимают, что "вечеринка" углеводородов из России подошла к концу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-26T18:15
2022-06-27T00:24
в мире
великобритания
g7
опек
цены на нефть
борис джонсон
россия
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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Страны "Большой семерки" понимают, что "вечеринка" углеводородов из России подошла к концу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Я думаю, что здесь, на G7, &lt;...&gt; мы все осознаем, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации", — сказал Джонсон в интервью телеканалу CNN.В краткосрочной перспективе он предложил заместить бойкотируемые российские энергоносители поставками из других источников, в первую очередь из стран ОПЕК, а в долгосрочной — развивать зеленую энергетику.Джонсон пообещал, что Великобритания будет работать над ветровой энергетикой и строить по ядерному реактору в год, а не раз в десять лет, как планировалось в докризисные времена.
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в мире, великобритания, g7, опек, цены на нефть, борис джонсон, россия
18:15 26.06.2022 (обновлено: 00:24 27.06.2022)
 
Джонсон заявил об окончании "вечеринки" российских углеводородов для G7

Премьер Британии Джонсон заявил об окончании "вечеринки российских углеводородов" для G7

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Страны "Большой семерки" понимают, что "вечеринка" углеводородов из России подошла к концу, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Я думаю, что здесь, на G7, <...> мы все осознаем, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации", — сказал Джонсон в интервью телеканалу CNN.
В краткосрочной перспективе он предложил заместить бойкотируемые российские энергоносители поставками из других источников, в первую очередь из стран ОПЕК, а в долгосрочной — развивать зеленую энергетику.
Джонсон пообещал, что Великобритания будет работать над ветровой энергетикой и строить по ядерному реактору в год, а не раз в десять лет, как планировалось в докризисные времена.
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В миреВеликобританияG7ОПЕКЦены на нефтьБорис ДжонсонРоссия
 
 
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