https://ria.ru/20220626/dzhonson-1798225127.html

Джонсон выразил интерес к созданию европейского политического сообщества

Джонсон выразил интерес к созданию европейского политического сообщества - РИА Новости, 26.06.2022

Джонсон выразил интерес к созданию европейского политического сообщества

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проявил интерес к идее Франции о создании более широкого европейского политического сообщества, выходящего за рамки РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:47

2022-06-26T14:47

2022-06-26T14:47

в мире

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проявил интерес к идее Франции о создании более широкого европейского политического сообщества, выходящего за рамки ЕС, во время переговоров лидеров двух стран в воскресенье, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Президент Франции Эммануэль Макрон увидел "большой энтузиазм" со стороны своего британского коллеги... когда он говорил об этой идее", - передает агентство.Ранее Макрон предложил идею создания европейского политического сообщества со странами, не входящими в ЕС, в том числе с теми, кто получил статус кандидатов. По его словам, Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС.Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал предложение Макрона о создании европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в ЕС, включая Украину, Грузию и Молдавию. Французский президент сообщил, что первая встреча в таком формате пройдет в Чехии в период ее председательства в Евросоюзе, то есть в ближайшие полгода.

https://ria.ru/20220625/evropeytsy-1798005131.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, борис джонсон, великобритания