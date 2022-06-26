https://ria.ru/20220626/dzhonson-1798225127.html
Джонсон выразил интерес к созданию европейского политического сообщества
Джонсон выразил интерес к созданию европейского политического сообщества - РИА Новости, 26.06.2022
Джонсон выразил интерес к созданию европейского политического сообщества
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проявил интерес к идее Франции о создании более широкого европейского политического сообщества, выходящего за рамки РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:47
2022-06-26T14:47
2022-06-26T14:47
в мире
борис джонсон
великобритания
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проявил интерес к идее Франции о создании более широкого европейского политического сообщества, выходящего за рамки ЕС, во время переговоров лидеров двух стран в воскресенье, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Президент Франции Эммануэль Макрон увидел "большой энтузиазм" со стороны своего британского коллеги... когда он говорил об этой идее", - передает агентство.Ранее Макрон предложил идею создания европейского политического сообщества со странами, не входящими в ЕС, в том числе с теми, кто получил статус кандидатов. По его словам, Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС.Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал предложение Макрона о создании европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в ЕС, включая Украину, Грузию и Молдавию. Французский президент сообщил, что первая встреча в таком формате пройдет в Чехии в период ее председательства в Евросоюзе, то есть в ближайшие полгода.
https://ria.ru/20220625/evropeytsy-1798005131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, великобритания
Джонсон выразил интерес к созданию европейского политического сообщества
Премьер Британии Джонсон выразил интерес к созданию европейского политического сообщества