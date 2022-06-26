https://ria.ru/20220626/briks-1798143604.html

БРИКС ломает санкции и строит новый мир

БРИКС ломает санкции и строит новый мир - РИА Новости, 26.06.2022

БРИКС ломает санкции и строит новый мир

У шедших в Пекине три дня мероприятий объединения БРИКС было два варианта действий. Первый вариант (тот, который, без сомнения, больше понравился бы широкой... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T08:00

2022-06-26T08:00

2022-06-26T08:09

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У шедших в Пекине три дня мероприятий объединения БРИКС было два варианта действий. Первый вариант (тот, который, без сомнения, больше понравился бы широкой российской публике) — это когда высшие лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки приняли бы итоговый документ, в котором ясным языком сказали бы: если группа западных стран хочет иметь дело с нами путем угроз и особенно экономических санкций, то есть запретов и ограничений на торговлю и развитие, это ее дело. Мы, пять стран, торжественно заявляем, что продолжаем работать друг с другом, не обращая внимания на какие-либо санкции со стороны США или ЕС. Санкции незаконны и должны оставаться личным выбором тех или иных стран, без навязывания их соблюдения кем-то еще.Но, во-первых, эти слова звучали во всех предыдущих декларациях по итогам прежних саммитов БРИКС. Да и в этот раз, если внимательно посмотреть на итоговый документ — Пекинскую декларацию, вы найдете там упоминание о том, что "пятерка" подтверждает все свои прежние позиции и призывает торговать по правилам Всемирной торговой организации.Но сейчас пошла другая игра, и громкими заявлениями ничего не добьешься. Западом начата масштабная экономическая, психологическая и прочая война против двух членов БРИКС — России и Китая, и в таких условиях работать надо по-другому. В частности, учитывать, что бороться больше всего надо с вторичными санкциями — когда под ограничения попадают компании из третьих стран, пытающиеся вести бизнес с кем-то, попавшим под санкции. Было бы чрезвычайно глупо бросать кому-то словесные вызовы и терпеть при этом ущерб.Поэтому страной-хозяйкой встречи, Китаем, был выбран другой подход, более умный и скорее похожий на пешечный гамбит, чем на бешеные прорывы фигур через доску.В частности, разговоры о том, какие механизмы помогут обессмыслить санкции, шли на подготовительной стадии, с тщательным анализом всего — своих, закрытых от посторонних и недавно созданных платежных систем, логистических связок и прочего. Далее пришлось резко расширить круг участников этих бесед. В Пекине пять лидеров в основном задавали тон происходящему по видеосвязи, но вживую там присутствовали деловые люди из двух десятков крупных развивающихся государств, собравшихся на первую часть мероприятия — деловой саммит. А на завершающей встрече, диалоге высокого уровня, были высшие руководители еще из 13 стран, причем это были очень значительные государства.Заметим, что и раньше было много желающих вступить в БРИКС. Но наша "пятерка" не очень хотела такого поворота событий. Идея была в том, что здесь собираются лидеры целых регионов, настоящая мировая элита: ЮАР — это голос всей Африки, Индия — Южной Азии и так далее. Но ситуация изменилась, и в мае этого года страна-председатель, Китай, запустила процесс пополнения рядов и превращения БРИКС в нечто иное и новое — альянс практически всего развивающегося мира против сошедшего с ума Запада. В этот раз разговоры на такую тему прошли очень серьезные, но результаты их решили не оглашать. Однако ясно, что в кандидатах — многие из тех 13, кто участвовал в диалоге высшего уровня. И кое-то из неучаствовавших.На публику же выдали предельно эффектный сигнал. Примерно такой: Запад строит стены между народами, тормозит их экономическое развитие своими санкциями. А мы, альтернатива Западу, строим мосты и дороги, сближаем народы. Более того, у нас это очень здорово получается, в то время как Запад, заигравшийся в санкции, попался в собственный капкан и оказался лицом к лицу с экономической катастрофой. У нас — наоборот.И вот на эту тему на пекинском саммите и вокруг него всплыло множество сильных фактов и цифр. Например, неважно, сколько мирового ВВП производят члены БРИКС. Важно, что они за истекший год обеспечили 50 процентов мирового экономического роста. То есть именно они — мы — движем себя и мир вперед, а Запад играет противоположную роль.Или о том же, но конкретнее: торговля товарами (без услуг) только нашей "пятерки" достигла 8,55 триллиона долларов в прошлом году, то есть выросла на 33,4 процента. Такой рост — это сенсация. Все в целом четко показывает, где находится эпицентр мирового развития, где делается будущее.Из числа мелькавших на всех пекинских встречах умных мыслей: группа БРИКС стала глобальной платформой для выработки путей движения в будущее. Путей не декларативных, а вполне конкретных. Итоговый документ встречи полон конкретики, то есть упоминаний о работающих в БРИКС программах и механизмах — в сельском хозяйстве, новых технологиях, новых видах энергии, биотехнологиях. Таких механизмов множество, возникают все новые. И прежде всего в финансовой сфере, которая начала превращаться в альтернативу Западу с первого года работы БРИКС, то есть с 2006-го.На форуме Россия упоминалась довольно часто. С одной стороны, она дала партнерам — прежде всего Китаю и Индии — огромные возможности, поставляя нефть и газ по ценам, имеющим минимальное отношение к беснующемуся энергетическому рынку Запада. То есть мы обеспечили Востоку громадное преимущество и конкурентоспособность, которых, к примеру, Европа сама себя лишила, вытесняя из своей жизни российские поставки. В ответ — раз уж санкции — разные китайцы и индийцы говорили о своем вхождении в наш сектор торговых сетей, на замену ушедшим. И о многом другом говорили, хотя менее открыто. И не только индийцы или китайцы.Что касается санкций, то, напомним, группа БРИКС с момента своего создания была механизмом по ломке таковых — если они появятся. Так ведь появились, и всерьез. И самым сильным ударом по ним было не осуждение санкций в очередных декларациях, а как раз полное отсутствие обсуждений. Весь ход пекинских мероприятий посылал мировому сообществу простой и понятный сигнал: санкции? А вы о чем? У нас все хорошо, мы говорим о резком ускорении сотрудничества, роста, обсуждаем новые проекты. А вы с вашими санкциями можете делать что угодно, нам это неинтересно.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

https://ria.ru/20220622/briks-1797342560.html

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

https://ria.ru/20220616/kitay-1795602753.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

авторы, китай, россия, индия, брикс, технологии, экономика, юар, бразилия, пекин