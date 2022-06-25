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В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.06.2022
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В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.06.2022
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T22:43
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санкт-петербург
погода
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт Петербурга 26 июня с 13 до 18 часов объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры воздуха. 26 июня, а также 27 июня ожидается повышение температуры до +30 и +31 градусов", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей проявлять особую осторожность.
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санкт-петербург, погода, общество
22:43 25.06.2022 (обновлено: 23:00 25.06.2022)
 
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают возле фонтанного комплекса на Московской площади в Санкт-Петербурге
Горожане отдыхают возле фонтанного комплекса на Московской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Горожане отдыхают возле фонтанного комплекса на Московской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт Петербурга 26 июня с 13 до 18 часов объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры воздуха. 26 июня, а также 27 июня ожидается повышение температуры до +30 и +31 градусов", - говорится в сообщении.
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Санкт-ПетербургПогодаОбщество
 
 
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