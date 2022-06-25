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В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.06.2022

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T22:43

2022-06-25T22:43

2022-06-25T23:00

санкт-петербург

погода

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт Петербурга 26 июня с 13 до 18 часов объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры воздуха. 26 июня, а также 27 июня ожидается повышение температуры до +30 и +31 градусов", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей проявлять особую осторожность.

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санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, погода, общество