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В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.06.2022
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T22:43
2022-06-25T22:43
2022-06-25T23:00
санкт-петербург
погода
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт Петербурга 26 июня с 13 до 18 часов объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры воздуха. 26 июня, а также 27 июня ожидается повышение температуры до +30 и +31 градусов", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей проявлять особую осторожность.
https://ria.ru/20220625/okhlazhdenie-1798031373.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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санкт-петербург, погода, общество
22:43 25.06.2022 (обновлено: 23:00 25.06.2022)
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности