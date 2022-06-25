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Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Трансляция - РИА Новости, 25.06.2022
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Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Трансляция
Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Трансляция - РИА Новости, 25.06.2022
Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Трансляция
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. Лидеры государств обсудят развитие отношений... РИА Новости, 25.06.2022
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владимир путин
александр лукашенко
санкт-петербург
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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. Лидеры государств обсудят развитие отношений и интеграционные процессы.
санкт-петербург
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владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург, видео
Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Трансляция
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. Лидеры государств обсудят развитие отношений и интеграционные процессы.
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18:12 25.06.2022
 

Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. Лидеры государств обсудят развитие отношений и интеграционные процессы.
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоСанкт-Петербург
 
 
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