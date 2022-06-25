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Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Трансляция

Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Трансляция - РИА Новости, 25.06.2022

Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Трансляция

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. Лидеры государств обсудят развитие отношений... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:12

2022-06-25T18:12

2022-06-25T18:12

владимир путин

александр лукашенко

санкт-петербург

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. Лидеры государств обсудят развитие отношений и интеграционные процессы.

санкт-петербург

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2022

Мария Назарова

Мария Назарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург, видео