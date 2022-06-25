https://ria.ru/20220625/vstrecha-1798070522.html
Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Трансляция
Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Трансляция - РИА Новости, 25.06.2022
Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Трансляция
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. Лидеры государств обсудят развитие отношений... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:12
2022-06-25T18:12
2022-06-25T18:12
владимир путин
александр лукашенко
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798069566_0:36:600:374_1920x0_80_0_0_12fe3e2d6813d36b67c501ab0fe3a7f6.jpg
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. Лидеры государств обсудят развитие отношений и интеграционные процессы.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798069566_28:0:573:409_1920x0_80_0_0_3806b793d9be90506f675f7a049f2b1a.jpg
LIVE: Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко
LIVE: Встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко
2022-06-25T18:12
true
PT14M02S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург, видео
Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Трансляция
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. Лидеры государств обсудят развитие отношений и интеграционные процессы.
2022-06-25T18:12
true
PT14M02S
Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Трансляция
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят встречу в Санкт-Петербурге. Лидеры государств обсудят развитие отношений и интеграционные процессы.