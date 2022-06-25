https://ria.ru/20220625/vizy-1798068139.html

Прием документов на визы в Грецию возобновится через несколько дней

Прием документов на визы в Грецию возобновится через несколько дней - РИА Новости, 25.06.2022

Прием документов на визы в Грецию возобновится через несколько дней

Прием документов на греческую шенгенскую визу в визовом центре в России возобновится через несколько дней, рассказал РИА Новости представитель одной из... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T12:21

2022-06-25T12:21

2022-06-25T13:51

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АФИНЫ, 25 июн — РИА Новости. Прием документов на греческую шенгенскую визу в визовом центре в России возобновится через несколько дней, рассказал РИА Новости представитель одной из греческих туристических компаний.Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что "с 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу"."Согласно информации, это чисто техническая проблема, которая будет решена в течение нескольких дней. Проводится обновление системы, скоро ее работа восстановится и возобновится прием документов", — сказал представитель компании.По его словам, прием документов может начаться уже в конце следующей недели.Он сообщил также, что спрос на визы в Грецию остается на достаточно высоком уровне.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, греция