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Прием документов на визы в Грецию возобновится через несколько дней - РИА Новости, 25.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220625/vizy-1798068139.html
Прием документов на визы в Грецию возобновится через несколько дней
Прием документов на визы в Грецию возобновится через несколько дней - РИА Новости, 25.06.2022
Прием документов на визы в Грецию возобновится через несколько дней
Прием документов на греческую шенгенскую визу в визовом центре в России возобновится через несколько дней, рассказал РИА Новости представитель одной из... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:21
2022-06-25T13:51
туризм
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греция
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АФИНЫ, 25 июн — РИА Новости. Прием документов на греческую шенгенскую визу в визовом центре в России возобновится через несколько дней, рассказал РИА Новости представитель одной из греческих туристических компаний.Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что "с 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу"."Согласно информации, это чисто техническая проблема, которая будет решена в течение нескольких дней. Проводится обновление системы, скоро ее работа восстановится и возобновится прием документов", — сказал представитель компании.По его словам, прием документов может начаться уже в конце следующей недели.Он сообщил также, что спрос на визы в Грецию остается на достаточно высоком уровне.
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новости - туризм, россия, греция
12:21 25.06.2022 (обновлено: 13:51 25.06.2022)
 
Прием документов на визы в Грецию возобновится через несколько дней

Прием документов на визы в Грецию для россиян возобновится через несколько дней

© Фото : АГН "Москва" / Дмитрий Ермаков Очередь в визовый центр Греции в Москве
Очередь в визовый центр Греции в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Фото : АГН "Москва" / Дмитрий Ермаков
Очередь в визовый центр Греции в Москве . Архивное фото
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АФИНЫ, 25 июн — РИА Новости. Прием документов на греческую шенгенскую визу в визовом центре в России возобновится через несколько дней, рассказал РИА Новости представитель одной из греческих туристических компаний.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что "с 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу".
"Согласно информации, это чисто техническая проблема, которая будет решена в течение нескольких дней. Проводится обновление системы, скоро ее работа восстановится и возобновится прием документов", — сказал представитель компании.
По его словам, прием документов может начаться уже в конце следующей недели.
Он сообщил также, что спрос на визы в Грецию остается на достаточно высоком уровне.
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