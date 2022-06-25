https://ria.ru/20220625/sammit-1798056899.html

Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил Столтенберг

Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил Столтенберг - РИА Новости, 25.06.2022

Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил Столтенберг

Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Pais. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:49

2022-06-25T10:49

2022-06-25T10:49

в мире

мадрид

украина

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767544608_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_4e76f8ba8fbd4518ad29652e2b2cab9e.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Pais."Саммит в Мадриде является решающим и преобразующим для НАТО. Это будет исторический саммит по многим причинам. Он будет историческим, во-первых, потому что встреча 30 союзников пройдет в разгар самого большого кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны... Во-вторых, он будет историческим, потому что мы примем много важных решений... Мы договоримся о крупнейшей трансформации нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны", - заявил он.Помимо обсуждения кризисной ситуации на Украине в рамках саммита планируется затронуть тему терроризма и нестабильности на севере Африки и в регионе Сахель."Мы укрепим наши усилия по сотрудничеству с южными странами и согласуем новый пакет помощи Мавритании, чтобы помочь в борьбе с терроризмом, в контроле границ и укреплении ее обороны и безопасности", - отметил Столтенберг.Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня Столтенберг, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.Также ожидается, что на саммите в Мадриде лидерами стран НАТО будет одобрен новый пакет комплексной помощи Украине. По словам Столтенберга, новый комплексный пакет помощи Украине предусматривает переход на оружие НАТО, чтобы гарантировать большую совместимость украинской армии с альянсом.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

мадрид

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мадрид, украина, нато, йенс столтенберг