Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что саммит в Мадриде 28-30 июня станет историческим
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Pais.
"Саммит в Мадриде является решающим и преобразующим для НАТО. Это будет исторический саммит по многим причинам. Он будет историческим, во-первых, потому что встреча 30 союзников пройдет в разгар самого большого кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны... Во-вторых, он будет историческим, потому что мы примем много важных решений... Мы договоримся о крупнейшей трансформации нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны", - заявил он.
"Мы укрепим наши усилия по сотрудничеству с южными странами и согласуем новый пакет помощи Мавритании, чтобы помочь в борьбе с терроризмом, в контроле границ и укреплении ее обороны и безопасности", - отметил Столтенберг.
Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня Столтенберг, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.
Также ожидается, что на саммите в Мадриде лидерами стран НАТО будет одобрен новый пакет комплексной помощи Украине. По словам Столтенберга, новый комплексный пакет помощи Украине предусматривает переход на оружие НАТО, чтобы гарантировать большую совместимость украинской армии с альянсом.