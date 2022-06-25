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Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил Столтенберг - РИА Новости, 25.06.2022
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Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил Столтенберг
Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил Столтенберг - РИА Новости, 25.06.2022
Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил Столтенберг
Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Pais. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:49
2022-06-25T10:49
в мире
мадрид
украина
нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Pais."Саммит в Мадриде является решающим и преобразующим для НАТО. Это будет исторический саммит по многим причинам. Он будет историческим, во-первых, потому что встреча 30 союзников пройдет в разгар самого большого кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны... Во-вторых, он будет историческим, потому что мы примем много важных решений... Мы договоримся о крупнейшей трансформации нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны", - заявил он.Помимо обсуждения кризисной ситуации на Украине в рамках саммита планируется затронуть тему терроризма и нестабильности на севере Африки и в регионе Сахель."Мы укрепим наши усилия по сотрудничеству с южными странами и согласуем новый пакет помощи Мавритании, чтобы помочь в борьбе с терроризмом, в контроле границ и укреплении ее обороны и безопасности", - отметил Столтенберг.Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня Столтенберг, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.Также ожидается, что на саммите в Мадриде лидерами стран НАТО будет одобрен новый пакет комплексной помощи Украине. По словам Столтенберга, новый комплексный пакет помощи Украине предусматривает переход на оружие НАТО, чтобы гарантировать большую совместимость украинской армии с альянсом.
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в мире, мадрид, украина, нато, йенс столтенберг
10:49 25.06.2022
 
Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что саммит в Мадриде 28-30 июня станет историческим

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Pais.
"Саммит в Мадриде является решающим и преобразующим для НАТО. Это будет исторический саммит по многим причинам. Он будет историческим, во-первых, потому что встреча 30 союзников пройдет в разгар самого большого кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны... Во-вторых, он будет историческим, потому что мы примем много важных решений... Мы договоримся о крупнейшей трансформации нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны", - заявил он.
Помимо обсуждения кризисной ситуации на Украине в рамках саммита планируется затронуть тему терроризма и нестабильности на севере Африки и в регионе Сахель.
"Мы укрепим наши усилия по сотрудничеству с южными странами и согласуем новый пакет помощи Мавритании, чтобы помочь в борьбе с терроризмом, в контроле границ и укреплении ее обороны и безопасности", - отметил Столтенберг.
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Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня Столтенберг, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.
Также ожидается, что на саммите в Мадриде лидерами стран НАТО будет одобрен новый пакет комплексной помощи Украине. По словам Столтенберга, новый комплексный пакет помощи Украине предусматривает переход на оружие НАТО, чтобы гарантировать большую совместимость украинской армии с альянсом.
 
В миреМадридУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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