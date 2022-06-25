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Белоруссия начала грузить минеральные удобрения в порту под Петербургом
Белоруссия начала грузить минеральные удобрения в порту под Петербургом - РИА Новости, 25.06.2022
Белоруссия начала грузить минеральные удобрения в порту под Петербургом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика начинает грузить минеральные удобрения в порту в Ленинградской области. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:33
2022-06-25T18:33
2022-06-25T21:33
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика начинает грузить минеральные удобрения в порту в Ленинградской области."Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения. Думаю, там будет самый мощный порт, даже, может быть, нам его не хватит. Но, как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться", - сказал Лукашенко на встрече в российским президентом Владимиром Путиным.Лукашенко рассказал, что в рамках его визита в Санкт-Петербург смог осмотреть место в Бронке, где планируется построить белорусский порт. Он подчеркнул, что Белоруссию полностью устраивает то место, где Россия предложила реализовать проект.
https://ria.ru/20220625/lukashenko-1798119438.html
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в мире, экономика, белоруссия, россия, санкт-петербург, александр лукашенко
18:33 25.06.2022 (обновлено: 21:33 25.06.2022)
Белоруссия начала грузить минеральные удобрения в порту под Петербургом
Лукашенко рассказал о начале погрузки белорусских удобрений в порту под Петербургом