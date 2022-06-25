https://ria.ru/20220625/pesnya-1798046072.html

Захарова рассказала, почему впервые написала песню на английском языке

Захарова рассказала, почему впервые написала песню на английском языке - РИА Новости, 25.06.2022

Захарова рассказала, почему впервые написала песню на английском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что впервые написала текст для песни на английском языке — June Song, которую... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T09:12

2022-06-25T09:12

2022-06-25T14:06

мария захарова

россия

общество

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что впервые написала текст для песни на английском языке — June Song, которую исполнила молодая российская певица Люся Чеботина.По словам Захаровой, текст появился какое-то время назад, но долго не мог найти "своего" исполнителя — "были разные варианты, но все как-то не получалось"."Я знала, как бы я хотела, чтобы это звучало… И вдруг этой весной мне дают послушать этот голос и я понимаю, что, наверное, может получиться", — рассказала Захарова.Она добавила, что раньше не была знакома с Чеботиной."Ровно как я поняла, что это то, что я искала, даже имени не зная, просто по голосу, точно так же и с той стороны была такая ситуация", — отметила представитель МИД.Захарова рассказала, что через некоторое время встретилась с певицей и после прослушивания демозаписи "все сложилось". По ее словам, в работе Чеботиной ей понравилось, "как пропета и прожита каждая нота".Отвечая на вопрос, почему песня написана на английском языке, Захарова сказала: "Эмоции приходят в том виде и в тех словах, в которых приходят, так случилось".Она подчеркнула, что это ее первая песня на английском: "Мой личный вклад в импортозамещение".Захарова также рассказала, что чаще всего пишет стихи во время перелетов в командировках.В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой "До предела", которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип на нее собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.Также песни на стихи Захаровой исполняли Зара ("Для тебя, любимый"), Айна Гетагазова ("Лезгинка") и Александр Коган ("Я ищу тебя").

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796343840.html

https://ria.ru/20220615/alyaska-1795496382.html

https://ria.ru/20220608/lavrova-1793998505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, россия, общество