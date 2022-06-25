https://ria.ru/20220625/ospa-1798156773.html

Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян

Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 25.06.2022

Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян и призвал контролировать... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T23:23

2022-06-25T23:23

2022-06-25T23:56

воз

оспа обезьян

в мире

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ЦЮРИХ, 25 июн — РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлено более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.Это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, оно протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воз, оспа обезьян, в мире