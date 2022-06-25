Рейтинг@Mail.ru
Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/ospa-1798156773.html
Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян
Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 25.06.2022
Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян и призвал контролировать... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T23:23
2022-06-25T23:56
воз
оспа обезьян
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_214:260:2950:1799_1920x0_80_0_0_018be28fc40ae6b604f31cc406250861.jpg
ЦЮРИХ, 25 июн — РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлено более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.Это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, оно протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_412:159:2789:1942_1920x0_80_0_0_739dff2a3bbd5c75652f5c6ad5fe0ef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воз, оспа обезьян, в мире
23:23 25.06.2022 (обновлено: 23:56 25.06.2022)
 
Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян

ВОЗ признала чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, призвала к контролю инфекции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 25 июн — РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.

"Несмотря на то что несколько членов комитета высказали различные мнения, комитет консенсусом принял решение проинформировать генерального директора ВОЗ о том, что на данном этапе следует определить, что вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения)", — говорится в заявлении по итогам заседания.

По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлено более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.
Это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, оно протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
Посмотреть
 
ВОЗОспа обезьянВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала