https://ria.ru/20220625/ospa-1798156773.html
Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян
Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян - РИА Новости, 25.06.2022
Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян и призвал контролировать... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T23:23
2022-06-25T23:23
2022-06-25T23:56
воз
оспа обезьян
в мире
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ЦЮРИХ, 25 июн — РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлено более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.Это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, оно протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, оспа обезьян, в мире
23:23 25.06.2022 (обновлено: 23:56 25.06.2022)
Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян
ВОЗ признала чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, призвала к контролю инфекции
ЦЮРИХ, 25 июн — РИА Новости.
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации признал
чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
"Несмотря на то что несколько членов комитета высказали различные мнения, комитет консенсусом принял решение проинформировать генерального директора ВОЗ о том, что на данном этапе следует определить, что вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения)", — говорится в заявлении по итогам заседания.
По последним данным ВОЗ
, с начала года в 48 странах мира выявлено более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.
Это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, оно протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.