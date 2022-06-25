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Слуцкий: в НАТО делают все, чтобы переговоры по Украине не состоялись - РИА Новости, 25.06.2022
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Слуцкий: в НАТО делают все, чтобы переговоры по Украине не состоялись
Слуцкий: в НАТО делают все, чтобы переговоры по Украине не состоялись - РИА Новости, 25.06.2022
Слуцкий: в НАТО делают все, чтобы переговоры по Украине не состоялись
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова о переговорах генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщил, что... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:52
2022-06-25T20:52
йенс столтенберг
нато
украина
евросоюз
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова о переговорах генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщил, что альянс, выступая за переговоры, делает при этом все, чтобы они не состоялись.Кризисная ситуация на Украине, скорее всего, разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Pais.Также он сообщил, что санкции коллективного Запада позиции России ослабить они никак не смогут.
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йенс столтенберг, нато, украина, евросоюз, леонид слуцкий (политик)
20:52 25.06.2022
 
Слуцкий: в НАТО делают все, чтобы переговоры по Украине не состоялись

Лидер ЛДПР Слуцкий считает, что НАТО своими действиями срывает переговоры по Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова о переговорах генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщил, что альянс, выступая за переговоры, делает при этом все, чтобы они не состоялись.
Кризисная ситуация на Украине, скорее всего, разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Pais.

"В НАТО выступают за переговоры, но делают все, чтобы они не состоялись! Военная поддержка Украины воспринимается киевским режимом как индульгенция - из западного оружия убивают мирных жителей и совершаются военные преступления, а в Брюсселе лишь раздают тем временем статусы членов в ЕС", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, что санкции коллективного Запада позиции России ослабить они никак не смогут.
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Йенс СтолтенбергНАТОУкраинаЕвросоюзЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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