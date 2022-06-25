https://ria.ru/20220625/nato-1798141282.html

Слуцкий: в НАТО делают все, чтобы переговоры по Украине не состоялись

Слуцкий: в НАТО делают все, чтобы переговоры по Украине не состоялись - РИА Новости, 25.06.2022

Слуцкий: в НАТО делают все, чтобы переговоры по Украине не состоялись

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова о переговорах генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщил, что... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T20:52

2022-06-25T20:52

2022-06-25T20:52

йенс столтенберг

нато

украина

евросоюз

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова о переговорах генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщил, что альянс, выступая за переговоры, делает при этом все, чтобы они не состоялись.Кризисная ситуация на Украине, скорее всего, разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Pais.Также он сообщил, что санкции коллективного Запада позиции России ослабить они никак не смогут.

https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796760247.html

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йенс столтенберг, нато, украина, евросоюз, леонид слуцкий (политик)