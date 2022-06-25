13:52 25.06.2022 (обновлено: 22:18 25.06.2022)
Джонсон допустил, что Киев могут принудить к "плохому" миру
Британский премьер Джонсон заявил о давлении европейских стран на Украину
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Премьер-министр Британии Борис Джонсон опасается, что из-за ухудшения экономической ситуации в Европе на Украину могут оказать давление, чтобы она заключила "плохое" мирное соглашение с Россией.
По его словам, "слишком много стран" утверждают, что в происходящем на Украине "нет необходимости".
"Поэтому будет усиливаться давление, чтобы побудить, а может быть, и принудить украинцев к плохому миру", — приводит слова Джонсона агентство Рейтер.
Ранее газета Telegraph сообщила, что премьер Британии на следующей неделе призовет Францию и Германию усилить поддержку Украины, поскольку он опасается, что Владимира Зеленского могут принудить к заключению "паршивого" мирного соглашения с Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.